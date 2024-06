Petits dieux – Le Dragon blanc

Le Dragon blanc est le premier tome de la nouvelle trilogie Petits dieux, paru aux éditions Dargaud, en avril 2024. Une bande dessinée de Mathieu Salvia et Krystel, qui présente un univers onirique, fragile, qui semble disparaitre et des héros bien déterminés à empêcher cela…

Certaines histoires sont spéciales et abritent en leur cœur un secret. Une chose pure et fragile, une vérité si précieuse que l’on préfère la tenir à l’écart du reste du monde, de peur qu’elle ne s’abîme et ne disparaisse. Dans la forêt, alors qu’il pleut, un rat court, et ordonne à ses compagnons d’infortune de le suivre. Derrière lui, une petite fille, un raton-laveur et une grenouille courent également. Toktok crie qu’il faut aller plus vite, car la bête est juste derrière eux ! Une fumée blanche semble les suivre et les rattraper. Soudain, elle s’empare de la petite grenouille. Toktok tombe à terre et est emportée. Cette histoire parle de fin, mais aussi de ce qui vient ensuite, lorsque tout s’arrête ! L’histoire prend place au cœur de la forêt, là où vivent depuis des années, les nomades et les aventuriers sans clan, les oubliés et les futurs héros…

Alors qu’ils tentent de fuir, pour ne pas se faire attraper par le dragon blanc, Cléo, Pabo et Buck, Boumboum, une véritable guerrière, arrive pour les sauver. Elle ressort indemne de la gueule de la créature, qui fuit… Une rencontre qui va permettre aux personnages de se présenter et de comprendre qu’ils cherchent s la même chose. Un périple débute alors pour les quatre personnages, qui veulent se rendre chez la déesse, pour répondre à des questions, demander de l’aide et obtenir une nouvelle arme. La bande dessinée est intrigante et surprenante, présentant un monde qui disparaît et une créature étrange qui dévore leur monde. Le récit reste rythmé, entre frayeur, combat, révélations et une fin surprenante. L’album, entre réalité et fiction, offre une histoire inquiétante, mais aussi tendre et drôle, avec un aspect philosophique. Le dessin présente un trait fluide et dynamique, un graphisme fin et moderne, très plaisant.

Le dragon blanc est le premier tome de la trilogie Petits dieux, des éditions Dargaud. Un récit étrange, entre action, tendresse et humour, avec des personnages atypiques, courageux et attachants, qui veulent comprendre pourquoi leur monde disparaît…