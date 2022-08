Pourquoi le thé matcha est-il recommandé en été

Envie d’une solution minceur ? Avez-vous déjà essayé le thé matcha ? La boisson est considérée par beaucoup de femmes comme une solution miracle pour rompre rapidement avec les kilos en trop. Cependant, au fur et à mesure que sa composition a été étudiée, les chercheurs ont annoncé d’autres bienfaits grâce à ses principes actifs. Ce célèbre thé japonais peut être préparé de maintes manières. Il y a bien entendu une recette authentique à suivre si vous êtes fans d’une culture japonaise appelée la cérémonie du thé ou Cha No Yu. Pour garantir le succès de la préparation, Panda Tea a sélectionné pour vous les meilleurs thés matcha.

Comment préparer les poudres de thé matcha ?

Le thé matcha est cultivé au Japon dans les villes telles que Kyushu. Mais à l’origine, il provient de la Chine. Il est obtenu après avoir transformé les feuilles en poudre à l’aide d’une meule de pierre. C’est son mode de culture qui procure sa saveur particulière. En effet, les théiers sont protégés du soleil trois semaines avant la collecte. Le but est de freiner le lancement de la photosynthèse qui se déroule au contact de la lumière. Cela préserve plus longtemps la théanine. Elle ne va donc pas se convertir en tanin.

Pour créer l’ombrage artificiel, les Japonais de l’ère d’Edo ont utilisé des nattes de bambou. Et dans certaines situations, ils misaient sur la paille de riz. De nos jours, les cultivateurs emploient désormais des tonnelles. Lors de la cueillette, les jeunes feuilles sont privilégiées parce qu’elles concentrent une teneur importante d’antioxydants. Le thé vert peut être conservé plusieurs jours à cause de la neutralisation de l’enzyme responsable de l’oxydation. Pour ce faire, les préparateurs utilisent la vapeur.

Comment concocter le thé Matcha ?

Plusieurs techniques sont disponibles pour concocter le thé matcha. Certaines préconisent l’usage d’un fouet tandis que d’autres se passent de ce matériel. Toutefois, sachez que dans le Japon antique, les hôtes emploient systématiquement un fouet en bambou. Vous aurez également besoin d’un petit bol et de l’eau chaude. En ce qui concerne la matière première, Panda Tea propose une multitude de produits, disponibles dans 2500 points de vente en France et Belgique. Vous pouvez également visiter directement son site pour trouver un produit de qualité.

Après avoir réuni tous les ingrédients et instruments, versez une cuillère à café de matcha dans le récipient. Mettez ensuite de l’eau chaude de sorte à obtenir une demi-tasse de liquide. Vous rajoutez par la suite de l’eau dans le bol jusqu’à ce que la consistance vous satisfasse. Selon la quantité d’eau additionnée, vous verrez une boisson épaisse ou fine. Le remuement active les catéchines contenues dans le thé. Puis, elles seront dissoutes grâce à ce même remuement. Le résultat attendu sera une amélioration du goût. Vous remarquerez aussi des changements au niveau de l’odeur.

Comment évaluer la qualité du thé matcha ?

Tout comme le vin, le thé est classé, selon un système appelé grade. C’est en fonction du niveau de qualité que l’on détermine l’usage du thé. Dans ce sens, il peut être destiné pour la cuisine ou pour la cérémonie. Dans cette dernière situation, découvrez le thé Matcha Panda Tea qui permettra de réussir la préparation.

Trois grades existent pour le thé matcha, il y a le grade culinaire, le grade premium et le grade cérémonie. La différence est remarquée dans les saveurs et le choix des feuilles lors de récolte. Les thés de grade culinaires sont récupérés sur les feuilles localisées à la partie basse des théiers. La poudre est moins soluble et la qualité assez grossière. Il est utilisé pour apporter de la coloration à des plats ou à une pâtisserie.

Le thé matcha de grade premium se situe au plus haut niveau de l’échelon. Les goûts sont moins amers. Il est préconisé pour les amateurs de thé matcha latte.

Le grade cérémonie est tiré des feuilles visibles sur la partie haute des théiers. Il montre une coloration vert émeraude après sa modification en poudre. L’explication réside dans la présence d’une plus grande quantité de chlorophylle. Il jouit d’une grande finesse et facilement soluble.

Son goût est savoureux et sans aucune amertume. Pour évoquer ce goût délectable, les Japonais emploient le vocabulaire Umami. Sa saveur traînera longtemps dans la bouche.

Quel est l’intérêt de boire du thé matcha en été ?

Pendant la saison estivale, on a tendance à privilégier les boissons froides. Elles vont ainsi rafraîchir le corps. Bonne nouvelle, le thé matcha peut être bu à froid. Il suffit d’incorporer de la glace dans le bol. En revanche, le concept de thé ne sera pas maintenu, car depuis des millénaires, il est ingurgité à chaud. Pour rester dans la tradition, vous pouvez boire du thé chaud en été pour offrir des bienfaits variés à votre organisme. En fait, l’approche aide à créer ce que l’on appelle le choc thermique. Le corps va alors entreprendre une sudation pour établir une climatisation naturelle. Outre, il renforcera le système immunitaire. Par ailleurs, en tant que thé vert, il équilibre le taux de sucre.

Quelles sont les vertus du thé matcha ?

La présence d’une centaine d’antioxydants permet au thé vert Matcha de véhiculer d’innombrables bienfaits, découvrez les vertus du matcha pour les femmes. Grâce à la boisson, la vieillesse est ralentie, puisque les antioxydants combattent les radicaux libres. L’apparition des maladies cardiovasculaires est d’autant plus limitée. De plus, il s’agit d’une substance capable d’éliminer une large variété de toxines.

Le thé vert participe à la perte du poids grâce à ses fonctions diurétiques et drainantes. La présence de caféine est encore un autre avantage pour son côté brûle graisseux. Les consommatrices sont ainsi en mesure de surveiller leurs lignes. En bonus, les caféines sont revitalisantes et les fibres alimentaires procurent un effet de satiété. Le thé matcha emmène également le corps à la détente grâce à L-théanine. Il atténue donc le niveau de stress qui favorise la prise de poids.

Quelques mots sur Panda Tea

Le fondateur de Panda Tea est un docteur en pharmacie. Il est passionné par les vertus que les végétaux sont susceptibles d’apporter à l’organisme. Chez Panda Tea, vous verrez des produits emballés de façon écologique. Nous utilisons exclusivement des cotons biodégradables pour concevoir les sachets. Ils ont été tissés à la main. Toutes les étapes de conditionnement ont été réalisées en France. De plus, découvrez les vertus du matcha visible dans notre boutique répond aux conditions du bio. Nous sommes d’ailleurs certifiés par Ecocert.