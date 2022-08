Nice a fêté sa première année au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Cela fait maintenant un an que Nice, “la ville de la villégiature d’hiver de riviera” est inscrite sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Pour célébrer comme il se doit ce premier anniversaire, samedi 27 août, s’est tenue une cérémonie dans les jardins de la Villa Masséna, en présence de Christian Estrosi, Maire de Nice, de Véronique Roger-Lacan, ambassadrice déléguée permanente de la République française auprès de l’UNESCO, de Gérard Baudoux, adjoint au Maire de Nicedélégué au projet UNESCO, au Patrimoine Historique, à l’Archéologie et au Mécénat, de Jean-Jacques Aillagon, ancien Ministre de la Culture et Président de la Mission Nice Patrimoine Mondial. Dans son allocution, ce dernier a souligné que “nous célébrons par la même occasion le 50e anniversaire de la convention de l’UNESCO sur le patrimoine culturel et naturel mondial” avant d’ajouter qu’il avait fallu ” travailler pendant dix ans pour obtenir cette inscription”. Il s’agit maintenant de la conserver. ” Il faut veiller à ce que ce patrimoine existe toujours “, a ajouté Christian Estrosi, maire de la capitale azuréenne.

Une plaque commémorative a été dévoilée

Samedi 27 août, dans les jardins de la Villa Masséna, la soirée a débuté avec le dévoilement d’une plaque commémorative qui sera prochainement apposée sur la façade de l’Hôtel de Ville. Après les discours officiels, Christian Estrosi a remis l’Aigla Nissarda, la légion d’honneur niçoise, à plusieurs ambassadeurs auprès de l’UNESCO, qui avaient fait le déplacement à Nice.

Un feu d’artifice sur la Promenade des Anglais pour célébrer ce premier anniversaire

A 22h, cette soirée anniversaire s’est achevée en beauté avec un feu d’artifice tiré depuis le Quai des Etats-Unis, sur le thème musique du monde. Un très beau spectacle qui a ravi les milliers de spectateurs qui s’étaient massés sur la Promenade des Anglais pour l’admirer, des Niçois mais aussi des touristes, très nombreux cet été sur la Côte d’Azur.