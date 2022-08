Mickey Mouse – Le monde de demain et autres histoires

La collection de beaux ouvrages de Mickey Mouse par Floyd Gottfredson, dans laquelle on peut retrouver l’intégralité de l’œuvre de maître. Le monde de demain et autres histoires est le huitième tome, de la collection, paru aux éditions Glénat, en août 2022.

Après une préface par David Gerstein, un sommaire très complet est à découvrir, pour retrouver les meilleures aventures de Mickey Mouse, de 1944 à 1946. Puis, deux présentations sont à découvrir, avant de lire la première aventure de cet ouvrage, Le vaisseau fantôme. Là encore, avant de découvrir les cases, quelques explications intéressantes sont données.

L’album, au format à l’italienne, de plus de 280 pages réunis une vingtaine d’histoires et de gags. Une édition qui respecte les strips d’origine, en noir et blanc, offrant à découvrir, réellement, le travail de l’artiste. L’ouvrage est riche d’informations, de détails, tout en invitant à découvrir ou redécouvrir les aventures de la petite souris. Les différents Mickey sont également présentés, différenciés et expliqués. Il y a des histoires, parfois, plus sombres que d’autres, avec quelques clichés, comme l’on peut retrouver dans cette première histoire suggérée, Le vaisseau fantôme.

Il est aussi rappelé que l’année 1944 est sans doute la plus sombre de la Seconde Guerre mondiale, puisque le combat s’était répandu pratiquement partout dans le monde. Aussi, avec le monde de demain, les technologies, le rythme des développements, et encore bien d’autres choses, Mickey a parfois du mal à suivre, et angoisse quelque peu. C’est ce que l’on retrouve dans l’histoire Le monde de demain, avec notamment la robotique.

Mickey Mouse par Floyd Gottfredson est une collection riche et intéressante, qui se poursuit avec ce huitième tome, paru aux éditions Glénat. Le monde de demain et autres histoires est un beau recueil, riche d’histoires, gags et informations, pour comprendre et décrypter ce personnage emblématique.

