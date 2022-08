Pilot : Les stylos FriXion Ball dans les trousses depuis 15 ans !

En voilà une actu’ surprenante, le fameux stylo à l’encre effaçable FriXion Ball de Pilot vient de fêter ses 15 ans ! Et à cette occasion, la marque propose un pack hyper sympa composé de 15 couleurs différentes. Parfait donc pour (re)découvrir le plaisir d’écrire avec les stylos de la gamme FriXion Ball.

Avec le stylo FriXion Ball on peut écrire, effacer, réécrire, raturer, puis effacer encore. Petite révolution pour ceux qui cherchent à minimiser leur temps en veillant à ce que tout soit propre et lisible. Plus besoin de correcteur ou de gomme non plus. Pilot en a fait un allié des élèves et des enseignants depuis 15 ans maintenant, et cela n’a rien d’étonnant puisqu’il a clairement changé leur quotidien. Sa force ? Sa technologie, très innovante pour le coup, qui permet donc d’écrire, d’effacer et de recommencer sans aucun problème.

Le stylo FriXion Ball décliné en plusieurs couleurs

Et la marque ne s’est pas arrêtée en si bon chemin puisqu’elle propose énormément de couleurs permettant toutes sortes de créativité. D’ailleurs, n’hésitez pas à vous emparer du coffret anniversaire collector dans lequel on retrouve 15 couleurs hypers sympas. De quoi faire ressortir les mots importants, se laisser aller à quelques dessins ou autres gribouillages, dessiner des fleurs, des arcs-en-ciel ou encore des étoiles dans nos carnets intimes, on adore !

Pilot pense aussi à la planète !

Il faut également retenir que Pilot propose des recharges à ses stylos. La marque a pris conscience qu’il était important de faire des efforts écologiques et économiques. Et l’idée fonctionne bien puisqu’elle détient un bon nombre de fidèles, adeptes du FriXion Ball depuis plusieurs années maintenant.

La gamme des FriXion Ball s’agrandit

Pilot a élargi sa technologie autour d’autres produits tout aussi indispensables. Elle propose des surligneurs, des feutres également, des modèles éco-conçus fabriqués à partir de plastique recyclé, ce qui est également le cas pour ses packagings. De notre côté, c’est pour les stylos FriXion Clicker que nous avons opté. Un stylo facile à accrocher à un cahier de notes sans qu’il ne tombe toutes les deux secondes, il possède un grip caoutchouc qui permet une bonne adhérence et la cerise sur le gâteau, pas de bouchon, il suffit de le clipser pour faire sortir la mine.

Pilot répond présent chaque année à l’occasion de la rentrée des classes. Il faut dire que la marque ne cesse d’innover. Cette année par exemple, elle propose de personnaliser nos stylos autour de thèmes géniaux : Japon ou univers cosmic.

Bonne rentrée avec Pilot !