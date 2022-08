Glouton, le croqueur de livres, est à retrouver dans un nouvel album, glouton au pays des contes, paru aux éditions Gründ, fin août 2022. Un ouvrage d’Emma Yarlett qui présente une nouvelle aventure pleine de rebondissements et d’amusements, pour le monstre Glouton.

Il était une fois, à l’heure du coucher, un petit monstre, un croqueur de livres appelé glouton qui dormait à poings fermés, ou presque ! En effet, le petit monstre a grignoté son livre et fait un trou, par lequel il a pris la fuite… On part alors à la suite de Glouton qui dévore des livres, croque des moutons, et prend une échelle pour aller plus loin, explorer, alors qu’il est plutôt l’heure d’aller au dodo ! Le petit monstre jaune se retrouve au milieu de plein de livres, où il est difficile de le retrouver. Glouton tente de rentrer dans l’histoire du Vilain petit canard.

Le récit est drôle et loufoque, original, il propose aux jeunes lecteurs de partir à la recherche de Glouton, de le suivre et de le rattraper, alors qu’il devrait aller au lit ! De folles péripéties attendent les enfants et le petit héros. Glouton décide, plutôt que d’aller se coucher, de s’enfuir de son histoire, semant, par la même occasion, la pagaille dans d’autres contes. Le vilain petit canard, ou encore Cendrillon sont donc visités par le croqueur de livres, mettant un joyeux bazar ! Le texte est dynamique, amusant, avec cette narration qui immerge rapidement les enfants dans cette course folle et cette drôle d’aventure, qui fait un clin d’œil aux contes classiques de la littérature jeunesse. Le dessin est plaisant, très expressif, détaillé et foisonnant.

Glouton au pays des contes est un nouvel album, des éditions Gründ, dans lequel on retrouve le croquer de livres. Le petit monstre jaune, alors qu’il est l’heure de se coucher, décide de s’enfuir et de croquer quelques autres livres, une folle aventure pleine d’humour de malice.

