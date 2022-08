Chaplin contre John Edgar Hoover aux Éditions Rue de Sèvres 

Dernier tome de Chaplin contre John Edgar Hoover, clôturant cette trilogie haute en couleur. Une biographie où l’on découvre l’homme qui se cache derrière ce chapeau rond et cette canne, devenue mythique au fil des années. Charlot à l’écran, clown populaire amusant la galerie. Charlie Chaplin derrière les caméras, un homme en lutte contre la société et la politique à travers l’Histoire.

Un troisième tome aussi « romanesque » que les précédents, se concentrant sur une période d’instabilité : créative et politique ! Disponible le 31 août 22 aux Éditions Rue de Sèvres.

Le décor :

Juillet 1929. La maison de Chaplin.

Assis dans son salon bourgeois, Charlie Chaplin épluche le journal la mine maussade. Pourtant, aujourd’hui est un jour de liesse. Son anniversaire, ses quarante ans. Et même Georges, son valet, s’étonne que rien ne soit organisé pour l’occasion, comme toutes les autres fois, où des fêtes grandioses aux multiples invités embarrassaient la propriété.

Mais Monsieur Chaplin n’a pas la tête à ça. Entre ses amis/es disparus/es, mariés/es. Et cette situation sociale précipitée par une grande période de prospérité bien trop rapide, qui se termine en pente descendante avec une économie en berne et des millions de chômeurs dans les rues. Il n’a pas le cœur à la fête.

Après avoir, tout de même, soufflé ses bougies avec Georges, il se rend chez Angelo’s pour profiter d’un repas. Mais même à l’entrée, le serveur peine à le reconnaitre, et il est obligé de sortir un billet pour obtenir une table. Hollywood n’existe plus !!! Il est peut-être temps de raccrocher et de se mettre au vert.

Le grand « Charlot » n’a plus envie de rire. Et cette période d’instabilité politique et sociale lui fait perdre sa créativité.

Heureusement, lors d’un repas entre amis, il est invité à passer du bon temps sur un yacht. Ce sera sa première rencontre avec la jeune actrice, Paulette Goddard, dont les échanges vont ramener l’imagination en berne du producteur… Avec des productions plus engagées !!!

Le point sur la BD :

Un troisième tome concentré la période juillet 1929 /Avril 1972. L’Histoire (Krach boursier, guerre…) mêlé aux événements majeurs de la vie de Chaplin : doutes, rencontres, séparation, nationalité composent cette troisième partie où Chaplin devra jouer contre John Edgar Hoover.

Laurent Seksik emploie sa scénarisation intelligemment, avec des dialogues extrêmement fins. Et des échanges plein d’esprit entre les personnages ! Une bouffée de sarcasme et de légèreté qui permet un récit fluide et agréable comme dans les autres tomes.

On parle des exploits cinématographiques majeurs de Chaplin avec Les temps modernes et Le dictateur. Lui valant, à leur sortie, beaucoup d’animosité et de critiques. Et permettant à David Francois des plans superbes en pleine page pour exprimer la force de ces productions. Un graphisme toujours très personnel et des couleurs pastel pour adoucir nos rétines. Et ce format immense avec ses pages mates aux Éditions Rue de Sèvres … Toujours un régal sous les doigts et les yeux !

La conclusion :

Une ambition démesurée mais nécessaire. Un engagement dangereux contre la politique de son temps. Mais surtout un acteur d’exception, lui permettant de rester intemporel !!! Chaplin contre John Edgar Hoover, aux Éditions Rue de Sèvres, clôture avec « un pied de nez » le récit de la vie de ce personnage incroyable.

Une trilogie absolument indispensable pour comprendre et mieux connaître l’homme : avec ses faiblesses (les femmes) et ses forces !!!