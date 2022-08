Les calculatrices CASIO prêtes pour la rentrée des classes

CASIO, véritable star de la calculatrice depuis de nombreuses années est plus que jamais prête pour cette rentrée des classes. Une fois n’est pas coutume, elle propose plusieurs modèles adaptables aux exigences du niveau scolaire, de la primaire jusqu’au lycée et études supérieures.

fx Junior+ : L’alliée des classes de primaire

La force de CASIO ? Proposer des calculatrices pour tous les âges. Et nous avions envie de vous parler de la fx Junior+ qui va permettre aux enfants de la primaire (CM1-CM2) de faire leurs premiers calculs. Elle est assez basique, simple d’utilisation : additions, soustractions, divisions, bref l’essentiel pour se familiariser au calcul.

30 ans déjà pour l’indémodable fx-92+

La voici, la voilà, la culte et indémodable fx-92+ qui fête déjà ses 30 ans. C’est la calculatrice des collégiens par excellence. Les jeunes l’utilisent depuis des années en cours de maths ou encore de physique. Et si elle n’a pas pris une ride, elle a quand même évolué au fil des années, en s’adaptant aux programmes actuels en collaboration avec les enseignants français. Au programme, des fonctions, des puissances, des algorithmes, des probabilités, des variables… Les amateurs de mathématiques comprendront !

Graph 35+E II

Le lycée et les études supérieures ne seront pas en reste puisque CASIO propose la calculatrice GRAPH 35+E II. Hyper pointue, elle va être l’alliée des examens. Un outil indispensable pour réaliser des calculs techniques. Elle possède une programmation Phyton qui permet de s’adapter aux programmes du lycée via des mises à jour gratuites. Il existe également le modèle GRAPH 90+E qui a la particularité d’avoir un écran couleur qui permet une immersion plus ludique. Un outil performant qui saura s’imposer auprès des lycéens également.

CASIO reprend vos anciennes calculatrices

Nous sommes ravis d’apprendre que CASIO a décidé de continuer son offre de reprise auprès des utilisateurs. Depuis trois ans, la marque reprend les calculatrices fx-92 et GRAPH 35 qui traînent dans nos tiroirs. Et c’est également valable sur les anciens modèles ! Comment procéder ? Très simple, il suffit de renvoyer la calculatrice qui sera alors testée et bien sûr réutilisée et/ou recyclée. Enfin, CASIO s’engage à rembourser par virement bancaire. Bon à savoir !

