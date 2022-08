Golden Guy – Le premier tome

Golden Guy est une nouvelle série des éditions Mangetsu, qui débute avec ce premier tome, paru en août 2022. Un manga de Jun Watanabe, qui présente une aventure riche en énigmes, entre jalousie, Yakusa, famille, violence, trésor et fatalité.

Gay Sakurai semble faire face à une personne dont il ne s’attendait pas. L’arme à la main, il est prêt à faire feu… Dans l’arrondissement de Naka Yokohama, quartier dit Kikakuchô, trois malfrats s’en prennent à un jeune homme. Il s’agit de Shôta Ooyama, membre du clan Osaragi. Les trois hommes le frappent, le traître de Yakusa en carton, dégaine un couteau, le menaçant encore et encore… Le jeune Shôta s’en prend plein la gueule, autant physiquement que moralement. Alors qu’il est à terre et se prend des coups de pied de la part des trois malfrats. Un homme arrive dans la ruelle et explique calmement qu’il ne peut pas laisser passer des propos pareils. Il demande, d’ailleurs, aux trois malfrats de répéter. Gai Sakurai, chef du clan Osaragi s’avance tranquillement.

Le récit est plein de fureur, débutant d’ailleurs par une scène d’action qui va entraîner pas mal de choses par la suite. Le ton est rapidement donné, entre faux-semblants et règlements de comptes, en sein des différents clans Yakusa, notamment entre le clan Osaragi et le clan Anake. Après le meurtre d’un de ses protégés, Gai Sakurai, sent l’étau se resserrer contre lui et sa famille, il sent que son frère d’armes, Ktôsuke Akane, est derrière tout cela… Le manga est bien rythmé et construit, plongeant rapidement et efficacement les lecteurs dans ce monde impitoyable, sous tension et dangereux, où l’honneur est aussi présent. Il y a également la vengeance, l’attrait du gain, un mystérieux trésor et des traîtres au sein de ce récit d’aventures. Le graphisme est moderne, vif et expressif, avec un trait plutôt structuré et plaisant à découvrir.

Golden Guy est une nouvelle série des éditions Mangetsu, qui commence avec ce premier tome. Une aventure pleine de rebondissements, de coups bas, de guerres des clans, de pouvoir, entre famille, violence, sang, trésor, jalousie et fatalité.

