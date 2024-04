Puy du Fou, ses restaurants à la qualité inégalée

Au Puy du Fou les restaurants offrent une expérience culinaire unique pour les visiteurs du parc. Que vous soyez à la recherche d’une cuisine traditionnelle française ou d’options plus historiques, il y en a pour tous les goûts et pour tous les bu

Les deux couronnes : Une expérience culinaire vraiment unique et historique à l’hôtel “Le Camp du Drap d’Or”! Profiter des grillades préférées du Roi François Ier autour du grand brasero et découvrir les splendeurs de la Renaissance à la table royale des “Deux Couronnes” semble être une expérience gastronomique inoubliable. La formule buffet à volonté comprenant des viandes grillées, des poêlées de légumes, des fromages et des desserts variés promet de satisfaire toutes les papilles. Profitez de cette expérience culinaire royale lors de votre séjour à la Cité Nocturne !

L’Atrium : Le restaurant de la « Villa Gallo-Romaine » offre une expérience culinaire unique inspirée de la Méditerranée et de la Rome Antique. Les spécialités italiennes préparées avec des ingrédients de qualité par des cuisiniers en costumes d’époque promettent une expérience gastronomique authentique. N’hésitez pas à vous laisser tenter par les saveurs de l’Atrium et profiter de l’ambiance envoûtante de ce lieu exceptionnel. Bon appétit !

Le Banquet de Mérovée : Situé dans notre hôtel « Les Îles de Clovis », installez-vous autour du vase de Soissons et profitez d’un grand buffet à volonté ! Inspiré des villages du 1er millénaire, découvrez ce restaurant à la décoration authentique et insolite ! Plongez dans l’univers fascinant des Vikings et dégustez de nombreux mets préparés avec soin par nos équipes de cuisiniers. Il y en a pour tous les goûts !

L’Ecuyer Tranchant : Avec un généreux buffet et des viandes rôties préparées par l’Écuyer-Tranchant, les convives auront certainement l’occasion de se régaler. L’ambiance d’un château médiéval au sein de la Cité Nocturne promet une expérience authentique et mémorable. La formule buffet à volonté permet à chacun de composer son propre menu selon ses préférences, ce qui est idéal pour toute la famille. Profitez de ce restaurant familial et chaleureux pour passer un moment agréable ensemble !

La Table des Ambassadeurs : Une expérience culinaire unique dans votre hôtel « Le Grand Siècle », où vous pourrez déguster un buffet inspiré de la cuisine royale de Louis XIV. La Table des Ambassadeurs propose une variété de plats présentés en 6 services, mettant en valeur les saveurs riches et diverses du XVIIe siècle. De l’Oille à l’œuf couronné, en passant par les petits pois à la française et le chocolat de la Reine, les convives pourront s’offrir un festin royal de l’entrée au dessert. Cela ressemble à un voyage culinaire véritablement immersif dans le temps !

Le Relais de la Poste : Une expérience vraiment unique et divertissante ! Il est toujours agréable de partager un repas convivial en compagnie de chanteurs talentueux. Profitez de cette ambiance chaleureuse et festive pour savourer des plats délicieux et découvrir des airs du 18ème siècle. N’hésitez pas à vous laisser emporter par cette expérience mémorable au cœur de Chasseloup.

Le Café de la Madelon : Vous êtes nvité à un repas de mariage très animé et plein de surprises en 1914. L’ambiance chaleureuse du restaurant “La Madelon” et les rebondissements prévus promettent une expérience mémorable. Profitez de la compagnie de la famille de la “Madelon” et du “Braco” tout en dégustant un repas spécialement préparé pour l’occasion. L’architecture inspirée de la “Belle Epoque” et les chorégraphies bien réglées vous transporteront dans le passé. N’hésitez pas à profiter de chaque instant de ce spectacle unique.

D’autres possibilités de restauration pour vous faire plaisir

Il existe également différents types de restaurants disponibles au Puy du Fou. Il est toujours agréable d’avoir une variété d’options pour manger, que ce soit des restaurants classiques comme l’Auberge et l’Orangerie…, ou des endroits de restauration rapide comme La Taverne et La Popina…. Avez-vous un endroit préféré où vous aimez aller manger ?

Le Puy du Fou est non seulement un parc oú notre Histoire nous est conté, mais c’est également un voyage culinaire avec des produits francais de qualités. Voyage culinaire dans le temps accessible à tous les bubgets.

