Quelqu’un quelque part – Tony Durand

Les jeunes lecteurs passionnés d’immersions poétiques dans la nature vont se régaler avec l’album illustré « Quelqu’un quelque part » raconté par Tony Durand. Publié aux Éditions Motus, le livre invite les enfants à plonger dans un monde où la nature se renouvelle afin qu’ils se questionnent sur la place de l’homme dans cet environnement paisible.

Et l’Homme dans tout ça ?

Dans « Quelqu’un quelque part », Tony Durant propose aux enfants d’observer toutes ces choses qui habitent un paysage : des animaux, une rivière, des nuages, de la terre, etc. Au fil des pages, grâce à un système de question-réponse, ils s’interrogeront sur ce qu’était le paysage avant, bien avant l’apparition des dinosaures. Ils vont donc se laisser porter, jusqu’à faire la rencontre d’un homme qui se promène à la recherche d’un endroit où planter des graines. Les enfants vont l’observer de jour comme de nuit, et attendre patiemment que quelque chose se mette à pousser. Et c’est à ce moment-là qu’une maison prend vie en plein milieu du paysage. Pour autant, l’homme continue de prendre soin de la nature jusqu’à ce qu’il décide de partir à la découverte d’un autre paysage…

Prêts pour une balade haute en couleurs ?

Le livre « Quelqu’un quelque part » aborde le sujet de la nature, cette nature qui attire et questionne tant les enfants. Et des réponses, ils en trouveront au fil des pages. L’histoire a un côté poétique qui met en avant l’importance de prendre soin de la nature pour préserver la beauté des paysages. Pour ce faire, l’auteur/illustrateur a souhaité parler du rôle de l’homme avec cette métaphore de la maison. On aurait pu croire qu’il faisait pousser un arbre, et bien non. Il s’agit bien d’une maison habitée par un homme en plein cœur de la nature. Et force est de constater qu’il prend soin d’elle malgré tout. De plus, nous avons particulièrement aimé l’univers visuel du livre, avec ces collages qui se mélangent à des couleurs vives et harmonieuses.

« Quelqu’un quelque part » est un livre jeunesse à retrouver aux Éditions Motus. N’hésitez pas à vous rendre sur leur site officiel, vous verrez qu’il regorge d’autres pépites. Bonne lecture !