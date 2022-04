Qu’importe la couleur du ciel par Valérie Cohen aux Ed. Flammarion

Les excellentes éditions Flammarion présentent un roman riche en sensibilité : Qu’importe la couleur du ciel par Valérie Cohen.

L’argument du roman :

Et si les arbres généalogiques comportaient une case pour les amis de toujours, les amours défuntes, les maîtres à penser, les sauveurs ? À quoi ressemblerait le vôtre ?

Sybille, indéniablement, y placerait sa famille de cœur, n’ayant pu donner la vie. Elle cultive avec sa meilleure amie Gisèle une complicité depuis plus de cinquante ans, et c’est dans sa maison ardennaise qu’elle se réjouit de fêter son anniversaire auprès de ses proches. C’était sans compter sur les révélations de Mila, la petite-fille de Gisèle. La jeune femme, par jeu, a eu recours à un test ADN dont les résultats viennent réveiller un passé trop longtemps tu et bousculer une légende familiale parcellaire.

Des êtres unis par la transmission des secrets de famille et qui ont choisi de passer outre, pour se reconstruire. D’autres qui refusent d’être emprisonnés dans des silences.

Vitale et mortelle à la fois, organisme vivant aux multiples facettes, la famille est un joli parterre de ronces.

Quelques mots sur l’auteure :

Valérie Cohen est née et vit à Bruxelles. Juriste, elle se consacre désormais à l’écriture et tente d’apporter, avec humour et tendresse, de la lumière sur nos ombres. En nous rappelant que le destin est une construction en perpétuel mouvement.

Mon avis de lectrice :

En découvrant le roman de Valérie Cohen : Qu’importe la couleur du ciel, j’ai été frappée par la qualité de la couverture : la beauté du personnage, l’intensité et l’harmonie des couleurs et aussi par la poésie du titre. On peut dire ce qu’on veut, mais ces informations que l’on reçoit en premier lorsqu’on prend contact avec un livre sont très importants.

C’est donc avec une approche très favorable que je me suis plongée dans la lecture de ce savoureux roman, plein d’émotions, écrit avec subtilité et intelligence. Je me suis laissée guider par l’auteure pour me familiariser avec ses personnages dont on découvre peu à peu les facettes et les secrets qui les lient.

J’ai beaucoup aimé la fluidité du style de l’auteure qui met en avant le vécu de ses personnages et les connexions existantes entre eux, sans effets inutiles ou fioritures. La lecture se fait plaisante, avec des moments forts mais aussi des moments plus contemplatifs.

Qu’importe la couleur du ciel de Valérie Cohen paru aux Editions Flammarion est un roman doux et sensible, basé sur la filiation, sur la nature profonde des rapports humains, une ode aux relations familiales et aux différentes significations qu’on y accorde selon son histoire personnelle. Un très beau moment de lecture qui fait du bien ! Belles lectures.