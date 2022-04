Melvita – Des soins réconfortants pour toute la famille !

Melvita fait partie des marques de cosmétiques bio que tout le monde connaît pour la diversité des produits qu’elle propose, leur sensorialité et le plaisir de les utiliser. J’avais envie de vous faire un article complet sur une sélection de soins réconfortants qui vont plaire à toute la famille. Des classiques indémodables, une gamme dédiée à bébé, aux hommes, des produits capillaires et quelques soins hautement fruités.

Melvita : 3 soins essentiels pour l’hygiène de bébé

Je ne vous dis pas ma joie lorsque j’ai découvert que Melvita proposait des soins dédiés à nos bébés chéris. La gamme est esthétiquement adorable, les packagings sont recouverts de blanc, rehaussés par de petites fleurs de toutes les couleurs. Les soins sont bien sûr BIO, fabriqués en France et composés de 100 % d’ingrédients d’origine naturelle. Le combo parfait pour prendre soin de la peau fragile et exigeante de bébé.

La gamme se compose donc de 3 essentiels, à savoir le Gel lavant tout propre, un Lait hydratant tout doux et d’une Huile de massage tout câlin. Les appellations sont tendres et délicates, qu’en est-il des soins ? Je dois reconnaître qu’ils sont réussis, l’huile de caméline bio présente dans la compo’ apporte un petit côté cocooning à l’odeur et de la douceur au soin forcément. Elle agit comme barrière aux agressions extérieures du type froid, maladies type psoriasis ou autres rougeurs. Elle est concentrée en acides gras pour ses propriétés qu’on leur connaît : nourrissantes et anti-desséchantes notamment. J’ai quand même eu un gros coup de cœur pour l’huile de massage qui pénètre facilement, ne colle pas et hydrate en profondeur. Le gel lavant est hyper agréable, il n’assèche pas la peau et les cheveux sont brillants.

Les produits sont disponibles ICI.

Que vaut la gamme dédiée aux hommes ?

Certains l’ignorent, mais Melvita propose bien des soins pour les hommes en recherche d’une parenthèse de bien-être. La gamme se compose d’un gel Douche énergie, d’une Crème du barbier et d’un Gel visage global. Soit, des produits facilement utilisables chaque matin pendant la douche, durant et après le rasage. Ils sont enrichis en huile de baobab et d’eau de citron pour un ressenti frais sur la peau. L’idée étant de retrouver un teint plus lisse et bien plus lumineux. J’ai pu recueillir un avis sur le gel douche qui semble arriver en première position pour son côté frais et énergétique.

Du fruit, en veux-tu en voilà !



Lorsque les beaux jours arrivent, je suis en recherche de senteurs fruitées, acidulées qui apportent leur lot de bonne humeur. J’ai donc été ravie de voir que Melvita proposait de nouveaux soins hautement fruités qui valent le détour. Et parmi ceux que j’ai testés, il y a la série des crèmes pour les mains aux packagings colorés, recouverts de fruits, hyper canons ! La marque propose donc une Crème mains lissante grenade bio, une Gelée embellissante mains & ongles abricot bio et la Crème mains nourrissante à la figue de barbarie bio. Difficile de dire celle que j’ai préféré, je les ai toutes aimées. L’odeur du fruit ressort clairement, elle n’est pas chimique du tout. Elles sont globalement très nourrissantes, aussi je préfère en mettre le soir devant la tv ou avant d’aller me coucher.

Et pour celles qui aiment prendre soin de leurs lèvres, Melvita propose des baumes à lèvres dans les mêmes parfums. J’ai testé le baume lèves lissant, il fait le job !

Melvita propose sa routine capillaire solide

J’ai été agréablement surprise de constater que Melvita proposait deux shampoings solides 100 % naturels, bio et vegan. Le Shampoing douceur est dédié à toute la famille, quant au Shampoing détox, il s’adresse davantage à ceux qui ont besoin de purifier leur cuir chevelu. Si je vous dis que je n’ai pas encore franchi le cap du shampoing solide ? Difficile donc de me prononcer aujourd’hui, néanmoins les odeurs sont franchement dingues (huile de coco et argile verte). À tel point que j’ai envie de me laisser porter et de tester le détox notamment, d’autant plus que je souffre de fortes démangeaisons. Je vous en dirai des nouvelles !

Le classique que je rachète encore et encore

Bon, je ne pouvais pas parler des soins Melvita sans vous dire que l’un de mes soins favoris, à savoir l’huile d’argan, a déjà 30 ans d’existence. Je l’aime encore plus depuis qu’il possède un système de goutte-à-goutte précis qui permet de doser le besoin. Je l’utilise sur tout le corps, les cheveux aussi pour leur apporter de la brillance.

Et vous, quels sont vos produits Melvita préférés ?