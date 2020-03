Un développement très personnel de Sabrina Philippe aux Ed. Flammarion

Les excellentes éditions Flammarion présentent un roman touchant, intelligent et divertissant à la fois : Un développement très personnel de Sabrina Philippe.

Le pitch :

« Voilà, c’était arrivé ainsi. Un livre, avec un angle un peu novateur pour l’époque : Ce que l’Univers veut pour vous, quelques recettes spirituelles à l’américaine, un peu de philosophie et de psychologie positive, et, surtout, une auteure qui l’incarnait si bien. »

Ex-journaliste devenue coach en développement personnel, Sophia connaît un succès retentissant

avec sa méthode « Ce que l’Univers veut pour vous ». Mais ce que l’Univers veut pour elle… elle va le découvrir suite à un effondrement brutal qui la confronte à sa réalité comme à son enseignement. Ce sera le premier pas vers une renaissance, un retour à l’essentiel, la rencontre d’elle-même.

Résolument positif et lumineux, ce livre délivre un message profond, nourri et enthousiaste sur la vie.

« Voici venu le temps de toutes les vérités. »

Quelques mots sur l’auteure :

Sabrina Philippe est psychologue, rédactrice, chroniqueuse (Le Grand Direct de la Santé sur Europe 1, Toute une histoire sur France 2). Auteure, elle a publié en mai 2018 Petit manuel de navigation pour l’âme de la part d’un gardien de phare, aux éditions Flammarion et en janvier 2017 Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part aux éditions Eyrolles.

Mon avis de lectrice :

J’ai immédiatement accroché à la lecture de ce roman bouleversant : Un développement très personnel de Sabrina Philippe ! Le propos m’intéressait déjà à la base, mais la manière de présenter les personnages, de planter le décor, de broder l’intrigue tout autour de cette « héroïne malgré elle » m’a particulièrement touchée.

Avec un talent fou, Sabrina Philippe fait de nous ses confidents à qui elle prend plaisir à raconter une histoire pleine de rebondissements, d’enseignements sur l’humain et d’émotions partagées.

Sophia, la protagoniste principale est une femme moderne qui essaie à tout prix de ne pas subir les épreuves de la vie, mais de les maîtriser et finalement d’en sortir meilleure. Elle est en proie à des tiraillements intérieurs qu’elle affrontera avec beaucoup de courage et de sagesse.

Un développement très personnel de Sabrina Philippe est un pur roman qui contient tous les codes du feelgood, avec ce petit supplément d’âme qui en fait un livre à part, une lecture qui fait du bien et dont on sort grandi si on lit bien attentivement entre les lignes en repérant tous les enseignements.

J’ai aussi beaucoup apprécié les références aux cinq blessures de l’âme avec la description du rejet avec son masque du fuyant, si cette dernière phrase ne vous dit rien, ce n’est pas grave, en revanche si ça vous parle, précipitez-vous sur cet ouvrage qui met en scène ces concepts fondateurs du développement personnel.