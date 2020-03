Où es-tu, Loup ? – Un album coup de cœur

Où es-tu, Loup ? est un bel et tendre album, de Sandra Dieckmann, paru aux éditions Flammarion, en février 2020. Un livre coup de cœur, qui offre à découvrir, aux jeunes lecteurs, une ode à la vie, sur la thématique difficile du deuil.

Ce jour-là, le soleil brillait tellement qu’il faisait tout briller autour de Renarde et de Loup. Les deux amis étaient en train de jouer et courir, au bord du grand lac bleu. Ils passèrent des heures à discuter et rire, avant d’aller nager dans l’eau du lac chauffée par le soleil. Ils ne s’arrêtaient que lorsqu’ils étaient fatigués. Les journées étaient toujours belles, radieuses, quand Renarde était avec Loup. Allongés, tous les deux, Loup affirma que la vie était vraiment merveilleuse. Renarde acquiesça, en ajoutant qu’elle l’était tout le temps, lorsqu’il était présent. Puis, le bel animal fit promettre à Renarde de toujours se souvenir de cette journée parfaite…

Le récit est d’une incroyable douceur, avec des mots chaleureux et réconfortants, malgré le fait que Loup va disparaitre pour toujours. Une chose à laquelle Renarde n’était pas préparée, et qui va bouleverser sa vie. Après des moments de douceur, de partage, et d’amour, les jeunes lecteurs vont découvrir la perte, la confusion et le désespoir. Mais le souvenir de Loup va aider Renarde à se remettre et à aller de l’avant comme l’aurait souhaité son ami. L’histoire est très touchante, réconfortante, rassurante, malgré le thème du deuil. Le texte est très doux, amené de manière poétique et apaisante, pour les jeunes lecteurs. Les sentiments sont mis en avant dans ce récit qui est accompagné d’un magnifique dessin. En effet, les illustrations sont lumineuses, les personnages travaillés, expressifs et beaux, laissant apparaitre des émotions. Les couleurs sont subtiles, tout comme le trait et l’ensemble est détaillé, offrant de belles pages à découvrir.

Où es-tu, Loup ? est un bel et touchant album, un livre coup de cœur, pour les jeunes lecteurs, qui met en avant le deuil, sujet difficile, qui est abordé de manière poétique, touchante et réconfortante, à travers une belle amitié, de la douceur et le souvenir.