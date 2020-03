Regarder les films les plus populaires sur WIKISERIE!

Regarder les nouveaux films dans le confort de notre maison et l´heure ou le jour que nous voulons, c´est inestimable. Les plateformes Streaming nous offrent ce confort.

De nos jours regarder un film en streaming est très simple ! Plusieurs options s’offrent à nous. D’une part nous avons les plateformes de streaming payantes, telles que Netflix, Prime Vidéo ou bien Disney qui a fait son apparition récemment. Mais toutes ces plateformes nécessitent un abonnement mensuel. D’où peut de gens peuvent se le permettre.

Pour changer tout ça, il existe un grand nombre de plateformes qui offrent leur contenu de films en streaming, et de manière gratuite. L’un de ces sites web est Wikiserie.

C´EST TRES FACILE DE REGARDER UN FILM SUR WIKISERIE

Wikiserie est un site populaire de streaming en français des films et des séries entières en VF et VOSTFR en Ultra HD. Il vous suffit de naviguer sur la plateforme ou d’utiliser directement la barre de recherche pour trouver le streaming des films et séries que vous désirez gratuitement.

Vous pouvez regarder les films plus populaires et vous trouverez sur Wikiserie un choix énorme en ce qui concerne les films. Auquel vous avez accès à des films de tout genre en Stream Complet.

Toutes les Séries, Saisons, Épisodes, ainsi que tous les films, sont organisée d’une manière fluide, l’architecture du site est bien structurée, elle facilite donc la recherche de films à toute personne qui souhaite regarder un film.

Il s’agit d’un site qui offre aux spectateurs le plaisir de pouvoir regarder un film chez soi, mais également n’importe où, tant qu’on a une bonne connexion à internet. Mais encore, tous les films sont disponible en version HD, vous pouvez donc regarder votre film sur votre Smartphone, votre tablette, votre ordinateur ou même votre écran plat (grâce à un câble HDMI connecté à votre ordinateur).

Une fois que vous avez choisi le film que vous voulez regarder Wikiserie dispose d´une information complète sur le contenu du film. Un synopsis de l´histoire, vous présentera les acteurs, le genre et les évènements plus intéressent.

LES FILMS LES PLUS POPULAIRES A VOTRE DISPOSITION

Wikiserie est actualisés continuellement et les films ne sont pas interrompus par de la publicité. Les films plus populaires en Stream Complet ont une section pour que vous puissiez choisir celui que vous préférez et gratuitement, par exemple, ils ont à votre disposition tous les films nominés aux Oscars.

Parasite est un des premières options, premier film en langue étrangère à gagner l´Oscar du meilleur film 2020. C’est un de ces films qui ne laisse pas indifférent du début à la fin. Il ne prend pas longtemps pour devenir accro et ne vous libère pas avant une fin de balayage. Avec un tel gaspillage d’émotions, dans un thriller tellement chargé et rapide qu’il ne s’arrête pas un instant, il est normal qu’à la fin on veuille récapituler un peu pour tout comprendre. Le film raconte l’histoire d’une famille de quatre personnes qui s’infiltre, basée sur des mensonges, en tant qu’employées de la riche famille Park, devenant parasite. Parasite c’est l’histoire universelle des inégalités sociales, mais racontée avec un humour noir, acide et cruel, appliquant ces inégalités à notre présent.

Vous pouvez également profiter Ad Astra, avec l´acteur Brad Pitt, c´est un film de science-fiction, dans un futur proche, l’ingénieur et astronaute de la NASA Roy McBride s’occupe de la maintenance d’une antenne de 30 km de hauteur. Celle-ci est détruite lors d’une surcharge électrique venue de Neptune, qui cause des ravages également sur Terre. Ayant échappé à la mort, le major McBride part alors en mission à la recherche de son père, Clifford McBride, disparu seize années auparavant dans une mission. Cette mission, le « projet LIMA » serait encore actif. Les actes de Clifford et de son équipe sur Neptune pourraient être en rapport avec les surcharges.

Vous êtes fan de Harley Quinn, Wikiserie a le film Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Vous connaissez l’histoire du flic, de l’oiseau chanteur, de la cinglée et de la princesse mafieuse? C´est une histoire déjantée racontée par Harley en personne, d’une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis, l’ennemi le plus abominable de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz décident de s’en prendre à une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. Les parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et de Renée Montoya se télescopent et ce quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour éliminer Roman.

Mais votre enfant veut voir un film, pas de problème, Wikiserie à un des derniers films de Disney, on parle de La Reine des Neiges 2 (Frozen 2). Au royaume d’Arendelle. 6 ans après la mort de ses parents, la reine Elsa commence à entendre une étrange voix venant du nord et l’appelant. Le royaume est attaqué par des esprits élémentaires lorsque la reine les réveille accidentellement. Les habitants mis en lieu sûr, Elsa entame une nouvelle aventure avec sa sœur Anna et leurs amis Kristoff, le renne Sven et le bonhomme de neige Olaf.