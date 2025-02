Ricqlès et l’alcool de menthe : un allié pour l’hiver

Quand les températures chutent et que les petits maux de l’hiver apparaissent, l’alcool de menthe Ricqlès devient un allié de choix. Tonique et rafraîchissant, il est reconnu pour ses vertus apaisantes sur la gorge et son action bénéfique sur la digestion. Il offre également une sensation de bien-être immédiate. Son format pratique, permet de l’emporter partout !

Depuis sa création en 1838, la marque Ricqlès s’est imposée comme une référence en matière d’alcool de menthe. Son savoir-faire et la qualité de ses produits en ont fait un incontournable des trousses de secours et des armoires à pharmacie. Son petit flacon pratique permet une utilisation facile, que ce soit à domicile ou en déplacement. La marque se diversifie et propose des produits pour l’hygiène bucco-dentaire, à base de menthe, bien évidemment !

L’alcool de menthe Ricqlès est formulé à base de menthe poivrée, une plante aux nombreuses propriétés bienfaisantes. Elle contribue au confort digestif en apaisant les sensations de lourdeur et les nausées. Elle est aussi efficace pour calmer les maux de gorge et apporter une sensation de fraîcheur revitalisante. Pratique, il suffit d’appliquer quelques gouttes sur un sucre ou dans une boisson chaude pour en ressentir les effets. Il est idéal pour lutter contre les coups de fatigue, le mal des transports ou encore le froid hivernal.

Facile à transporter et simple à utiliser, l’alcool de menthe Ricqlès s’impose comme un remède naturel à avoir sous la main. Que ce soit pour favoriser la digestion après un repas copieux, apaiser une gorge irritée ou apporter un coup de tonus, il se prête à de nombreuses utilisations. Un compagnon de saison, un indispensable de l’hiver, à adopter sans hésitation !

Un flacon à acheter sur Amazon !