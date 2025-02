Tatari – Tome 1 – Éditions Glénat Manga

Partagez





Tatari est un chat errant jusqu’à ce qu’un jeune garçon le sauve de la rue. Mais, Takeru qui vit avec sa petite sœur malade, est sournoisement mêlé à la succession d’un gros bonnet de la mafia. Dérangeant les autres personnes citées dans le partage, il est sauvagement assassiné. C’est alors que Tatari se dévoile. Il est un grand yokaï millénaire, et décide de prendre la place du garçon.

Le début d’une enquête pour retrouver les agresseurs. Et espérer récupérer la somme qui permettra peut-être

de sauver Yuki !!

Premier tome d’un shonen surnaturel et sombre, à retrouver le 5 février 25, aux Éditions Glénat Manga !(+14)

Le décor :

Le toit d’un appartement…

Un chat solitaire vient rendre visite à deux enfants habitant dans une vieille résidence désaffectée. C’est Takeru, et sa petite sœur Yuki. Même s’ils sont pauvres, ils réservent toujours une part pour ce petit chat, que les deux enfants ont surnommé : Tatari.

Cela fait déjà sept ans qu’ils se connaissent !! Et ce chat ne manque pas de se souvenir de leur rencontre.

C’était ce fameux jour, où un chien l’avait attaqué. Il gisait dans son sang, mais Takeru l’a immédiatement recueilli et soigné.

Il se rappelle bien de cette générosité et de cette bienveillance. Même si les deux enfants étaient aussi pauvres et démunis, avec une mère volage, un père disparu dans la nature, et la petite Yuki très malade.

Et comme pour sceller ce destin de misère, il a fallu que le jeune garçon soit assassiné.

C’est à ce moment que tout a changé. Et que Tatari s’est révélé être un chat métamorphe du nom de Bakeneko. Un yokaï craint de tous à Kyoto, emprisonné depuis plus de mille ans dans cette apparence de chat !!

Il est temps de revenir, et quoi de mieux de le faire dans le corps du jeune garçon, afin de retrouver ses agresseurs ? !!!!

Le point sur le manga :

Sous ces airs scénaristiques dramatiques, avec l’histoire de deux enfants au destin misérable, et d’un chat errant venant illuminer leur quotidien, Watari, le mangaka, nous plonge dans les croyances ésotériques Japonaises. Celle de l’existence des Yokaïs, ces esprits magiques et surnaturels quelquefois vengeurs, d’autrefois démoniaques.

Dans ce premier tome de Tatari publié aux Éditions Glénat Manga, il décide d’en faire un esprit bienveillant et reconnaissant envers cet enfant qui l’a aidé lorsqu’il avait besoin. À son tour, même s’il se trouve être une ancienne puissante créature, emprisonnée par des humains utilisant la magie pour le maîtriser, il va aider ce qui reste de sa « famille » : la petite protagoniste malade. Un récit de vengeance en premier lieu, pour retrouver les assassins. Mais aussi de défis individuels.

Le mangaka nous amuse des situations subies par le protagoniste principal, dans ce nouveau corps. Il use de ses capacités de félins pour transformer l’ancienne vie de ce maître défunt. De « minable » harcelé, il passe à respecté et craint !!

Sa dualité, dans ce corps, est largement exploitée dans le récit : mi-créature aux pouvoirs incroyables/mi-mortel avec l’humanité de l’ancien propriétaire de ce corps !!

Pour lire les premières pages

La conclusion :

Une dualité intéressante pour un personnage curieux, et le début d’une enquête aux nombreuses embûches ! Ce premier tome de Tatari aux Éditions Glénat Manga est un savoureux mélange de surnaturel, de vie adolescente, et de vengeance dans un milieu mafieux, promettant une série palpitante, avec son lot de noirceur !! On vote tous pour à la rédaction !! Prochain tome à paraitre : Avril 25.