Veganuary by Lush, à prolonger pour la Saint Valentin !

Le mois de janvier a célébré le Veganuary, un défi incitant à adopter un mode de vie végétalien, et cela aussi dans les cosmétiques. Pour continuer à prendre soin de soi de manière éthique et bienveillante, Lush propose une gamme de produits vegan, parfaits pour prolonger cette démarche. À l’occasion de la Saint Valentin, ces produits apportent également une touche de douceur et de plaisir à offrir à ses proches. Entre soin du corps et bien-être, Lush se présente comme la marque idéale pour combiner beauté et conscience écologique.

Lush est une marque emblématique dans l’univers des cosmétiques faits à la main. Depuis sa création, Lush s’engage à offrir des produits de beauté naturels, frais et véganes, respectueux de l’environnement et des animaux. Les cosmétiques Lush sont fabriqués avec des ingrédients éthiques et sont sans tests sur les animaux. Chaque produit est conçu pour répondre à des besoins spécifiques, tout en proposant une expérience sensorielle unique. Lush incite également à repenser sa consommation et à privilégier des choix de beauté plus durables. Lush, c’est une invitation à prendre soin de soi tout en respectant la planète.

L’huile de massage solide Sleep est conçue pour apaiser et détendre, ce produit est parfait pour une soirée de relaxation. Sa texture fondante, au contact de la peau, offre une sensation de confort immédiate. Avec des huiles essentielles de lavande, de camomille et de bergamote, l’huile Sleep crée une atmosphère apaisante idéale pour se déstresser avant de se coucher. Utilisée en massage, elle permet de détendre les muscles et d’apporter une sensation de bien-être. Cela contribue également à une meilleure qualité de sommeil, favorisant la relaxation totale. Un véritable soin de relaxation à offrir pour la Saint Valentin. Il peut aussi être utilisé pour se faire plaisir après une journée bien remplie.

Le savon Karma de Lush se distingue par sa fragrance unique. Un doux mélange épicé et légèrement agrumé qui procure une sensation de bien-être immédiate. Ce savon, à base d’huiles essentielles de patchouli, d’orange et de lavande, laisse la peau douce et délicatement parfumée. Karma, c’est une expérience sensorielle qui s’adapte à tous les moments de la journée, de la douche du matin à la soirée cocooning. Ce savon est idéal pour commencer la journée sur une note pleine de vitalité. Il permet aussi se détendre sous la douche après une longue journée.

Le gel douche Good Karma de Lush est une véritable bouffée d’air frais. Sa composition à base de jus de fruits frais, d’huiles essentielles d’orange et de bois de santal ravive la peau tout en la nourrissant. Il nettoie en douceur tout en apportant une sensation de fraîcheur et de confort. Ce gel douche peut être utilisé au quotidien pour hydrater la peau. Il apporte de la douceur et un parfum agréable. Son format généreux et sa formule respectueuse de la peau en font un allié idéal pour une routine de soins bien-être. Il soutient également une démarche éthique, respectant l’environnement et les valeurs de la marque..

Le shampoing Big de Lush, à base de sel marin, donne du volume et de la brillance aux cheveux. Ce produit naturel nettoie en profondeur tout en offrant une sensation de légèreté. Le sel, l’un des ingrédients phares de cette formule, agit comme un exfoliant doux. Il nettoie le cuir chevelu et réveille les racines, apportant fraîcheur et légèreté. En plus de sa fonction de soin, le shampoing Big est un véritable plaisir à utiliser grâce à sa mousse légère et son parfum citronné revigorant. Il laisse les cheveux doux, brillants et pleins de vitalité.

Celestial est un soin hydratant de Lush, formulé pour les peaux sensibles et délicates. Avec ses ingrédients naturels, comme l’amande et l’eau de rose, il nourrit et apaise la peau en profondeur. Ce soin procure un confort immédiat et un éclat naturel, tout en respectant l’équilibre de la peau. Sa texture légère et son parfum délicat en font un soin idéal pour la Saint Valentin. Il est à appliquer après la douche ou avant de se coucher pour une peau douce et nourrie.

Entre Veganuary et Saint Valentin, Lush propose une gamme de produits idéaux pour une routine bien-être, respectueuse de l’environnement. Que ce soit avec l’huile de massage Sleep pour une détente optimale, le savon Karma pour une expérience sensorielle unique, ou le gel douche Good Karma pour un réveil tonifiant, chaque produit apporte une expérience agréable. Chacun d’eux offre une touche de douceur qui transforme la routine de soins en un véritable moment de bien-être. Le shampoing Big et le soin Celestial viennent compléter cette routine pour une peau et des cheveux éclatants. Des soins parfaits pour célébrer l’amour de soi et des autres, dans le respect de la nature et des valeurs éthiques.