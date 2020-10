Robilar ou le maistre chat – Maou !!

Maou !! est le premier tome de Robilar ou le maistre chat, une bande dessinée de David Chauvel et Sylvain Guinebaud, parue aux éditions Delcourt, fin septembre 2020. Un conte revisité, de manière humoristique, comme une parodie, offrant un récit tout à fait captivant.

Il était une fois, un royaume, où il y avait un château, un roy, son fidèle chambellan et sa fille à marier. Il y avait aussi un ogre et son cuisinier, un meunier, sa femme et ses fils, des paysans, des fils de paysans et des filles de paysans. Plus loin, par-delà les forêts, il y avait d’autres châteaux et d’autres royaumes. Tout le monde jouait son rôle, dans ce joli petit monde où régnaient l’harmonie, la paix et la félicité. Mais ce monde allait basculer, tout allait être mis sens dessus dessous et les rôles inversés… Le responsable de ce bouleversement n’est autre qu’un chat. Un gros matou qui pour le moment fait la sieste et s’amuse avec des souris. Sa maîtresse le cherche partout, car elle s’apprête à partir, avec son mari et son fils, pour rendre visite au roy. Mais avant de partir, elle veut faire une beauté à son Robilar. Dans le carrosse, mari et fils s’impatientent, tout en se moquant du gros chat adoré de la comtesse.

Le récit est original et assez bien mené, revisitant de manière surprenante et plutôt moderne ce conte connu de tous. Ainsi, après la destruction du carrosse par un ogre, un gros matou se retrouver démuni… Il est rejeté par tous, sauf par le fils d’un meunier, qui prend soin de lui. Mais Robilar tient à se venger de tous ceux qui lui ont fait des misères, la famille du jeune meunier, mais surtout l’ogre ! Le conte se renouvelle donc dans cette bande dessinée pleine d’humour, avec des références et de rebondissements, mais aussi des jeux de mots, qui offrent une lecture plaisante et assez dense. Le joli royaume va bientôt être sens dessus dessous, tout chamboulé, avec ce chat qui va mener jusqu’au bout sa vengeance. Le dessin est également très agréable, avec un trait expressif, travaillé, fin et dynamique. Le découpage est travaillé et vif, offrant un bon moment de découverte.

Maou !! est le premier tome de la nouvelle série Robilar, des éditions Delcourt, qui revisite de façon plaisante et pleine d’humour le conte du Chat Botté, offrant ainsi un ouvrage original, plein de surprise, de rebondissements, de renversements, de jeux de mots…