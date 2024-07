Sacha sans peur et sans doudou – Ed. Glénat jeunesse

Sacha sans peur et sans doudou est le troisième et dernier tome de la trilogie Sacha, paru aux éditions Glénat jeunesse, en juin 2024. Un album, d’Alexandre De Moté et Joëlle Passeron, qui présente les vacances de Sacha, un petit tigre en colonie !

Dans la cuisine, Tony et Emilie s’affairent… Le tigre n’arrive pas à croire que c’est déjà la fin du séjour, tandis que le petit singe pense à la pizza party de ce soir ! Ils se remercient l’un l’autre pour leur aide et observent par la fenêtre, la cheffe Amélie qui prépare sa légendaire chasse au trésor. Une grande aventure pour les petits aventuriers de la colonie. De leur côté, les enfants réalisent également qu’une semaine passe vite. La colo est presque déjà finie. Terminé, pour eux, la plongée sous-marine, les pizzas aux kiwis et les matchs de badminton…

La bande dessinée, au format à l’italienne, offre un superbe récit pour ces grandes vacances ! La colonie des animaux est sur le point de se terminer, mais chacun profite, grâce à la superbe chasse au trésor. Ainsi, l’amitié, l’entraide et le partage restent au cœur de l’album jeunesse. Il aborde aussi le thème de la peur du noir. Sacha continue de grandir, auprès de ses amis. Cela à travers des épreuves à sa portée, où le petit tigre arrive toujours à trouver le courage nécessaire, pour avancer. Le récit est dynamique, entre la narration et les bulles à lire, offrant une belle aventure, pour les jeunes lecteurs. La famille, les émotions sont également abordées, dans un univers animalier plaisant et tendre. Le dessin est simple, avec un trait expressif, un univers coloré et des détails amusants.

Sacha sans peur et sans doudou est un album jeunesse, des éditions Glénat jeunesse. Une colo qui se termine pour les jeunes héros, qui se retrouvent pour un dernier grand jeu, entre amitié, émotions, entraide, peur, courage, épreuve…