Histoires incroyables du Tour de France – Ed. Petit à petit

Histoires incroyables du Tour de France est une réédition avec une nouvelle couverture, ainsi qu’un contenu actualisé. Un docu-BD, paru aux éditions Petit à petit, en juin 2024, qui propose de revivre des moments mythiques et de retrouver des figures incontournables du cyclisme mondial, avec l’histoire du Tour de France.

C’est avec un sommaire très complet, que commence la découverte, qui se fera chronologiquement. Ainsi l’aventure débute en 1903, le 1er juillet, où 60 pionniers courageux et aventuriers, quittent Montgeron pour un périple de 2428km. Mais c’est en 1899, lors d’une réunion entre quatre des plus influents industriels français, que se dessine le destin de la presse sportive. Ils ne veulent plus qu’un certain Giffard ait le monopole, aussi ils proposent de fonder ensemble leur propre journal. En 1902, pour contrer une plainte contre leur journal, ils doivent créer une course cycliste dépassant la renommée de toutes celles organisées par leur concurrent. Georges Lefevre suggère un tour entier de la France, un tour complet à bicyclette, en plusieurs étapes… Et c’est en 1903, que la plus grande épreuve cycliste du monde est annoncée. L’engouement semble au rendez-vous, le public est présent à chaque étape !

L’ouvrage propose donc, dans un premier temps, de revenir sur l’origine de cette incroyable épreuve, avant de retrouver les tricheries de cette première grande course ! Des actes de vengeance viennent aussi assombrir la course… Le documentaire oscille entre informations et bande dessinée, offrant un ouvrage intéressant et immersif. Le livre propose de revivre des moments mythiques, de la naissance de la course à 2019. Un album qui raconte propose de retrouver l’histoire de cette épreuve sportive incroyable, à travers des dates, des évènements, des anecdotes, des victoires… Une course légendaire se dévoile ainsi, au fil des pages, plutôt intéressantes à lire. Le dessin est varié, car plusieurs dessinateurs se retrouvent dans cet ouvrage, offrant de belles planches à découvrir.

Histoires incroyables du Tour de France est une réédition, au contenu actualisé, des éditions Petit à petit. Un docu-BD riche et intéressant, qui propose de revivre des moments mythiques de la course, tout en commençant par sa création, et en passant par quelques figures incontournables du cyclisme mondial.