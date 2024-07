“Au-delà du réel”, Rancinan-Caroline Gaudriault, une exposition à voir jusqu’au 13 octobre à l’Espace culturel Lympia de Nice

Parmi toutes les expositions proposées cet été dans les Alpes-Maritimes, il en est une qui vaut vraiment le détour. Jusqu’au 13 octobre, l’Espace culturel départemental Lympia, situé sur le Port de Nice, invite Azuréens et touristes à découvrir “Au-delà du réel”, une exposition proposée par le photographe Gérard Rancinan et l’auteure Caroline Gaudriault. Leur duo artistique, alliant l’image et l’écriture, explore les thématiques de la société moderne. Comme l’a dit Caroline Gaudriault lors du vernissage qui a eu lieu jeudi 25 juillet, cette exposition, pour la première fois présentée à Nice, est une invitation au voyage, “celui qui cherche à biaiser pour ne pas se confronter de trop près à la réalité.” Leurs oeuvres, riches en références culturelles et artistiques, nous encouragent à nous interroger sur le positionnent de l’Homme dans la société, sur son rapport à la Modernité et au réel.

Découvrir cette exposition dont le parcours pour l’Espace culturel départemental Lympia a été imaginé avec Simone Dibo-Cohen, présidente de l’Union Méditerranéenne pour l’Art Moderne, constitue une véritable expérience pour le spectateur.

Plus de trente installations d’écriture et de tableaux photographiques, des mises en scène représentant la société, ont été disposées dans les différentes salles de cet ancien bagne devenu l’un des lieux culturels incontournables des Alpes-Maritimes. Le parcours est organisé en quatre chapitres : “Métamorphoses” avec la relecture de plusieurs chefs-d’oeuvre de l’histoire de l’art dont Le radeau de la Méduse de Géricault ou La naissance de Vénus de Botticelli, “Les artistes” présentant des portraits de plusieurs artistes parmi lesquels Yan Pei-Ming et Damien Hirst, “Le Destin des Hommes”, comme un appel à penser demain pour surmonter les problèmes technologiques, démographiques et écologiques, et “Les Hybrides”, un titre porteur de sens puisque, dans ce chapitre, les deux artistes unissent l’animal et l’être humain, dans des mises en scène suscitant à la fois le rire et l’inquiétude.

“Au-delà du réel” Raninan- Caroline Gaudriault, à l’Espace culturel départemental Lympia (2 quai Entrecasteaux), à découvrir jusqu’au 13 octobre du mercredi au dimanche. Entrée libre.

Pour plus de renseignements : espacelympia.departement0-.fr