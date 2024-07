Euro 2024 : l’Espagne championne pour la quatrième fois

Le rideau est tombé sur l’Euro 2024 et l’Espagne, pour la quatrième fois de son histoire, est championne d’Europe.L’Espagne a remporté son quatrième titre européen en battant l’Angleterre 2-1 en finale de l’Euro 2024 lors d’une soirée historique à l’Olympiastadion de Berlin.

Les meilleurs ont gagné

Les meilleurs ont gagné, cela ne fait aucun doute : l’Espagne a dominé tout le tournoi et a battu les équipes les plus fortes d’Europe avant la finale contre l’Angleterre : l’Italie, l’Allemagne et la France, sept titres européens à elles trois. Une victoire méritée mais pas évidente pour la Roja, qui a même laissé le match ouvert jusqu’à la fin, rendant la défaite de l’Angleterre encore plus amère.

L’équipe de De La Fuente a maîtrisé les matches sans toutefois les dominer complètement ou les terminer avec une grande différence de buts, à l’exception des matches contre la Croatie, gagnée 3-0, et la Géorgie, gagnée 4-1. Contre l’Italie après un match que la Roja a certainement dominé, elle n’a jamais réussi à marquer un but et a terminé le match sur un malheureux but contre son camp de Calafiori. Même contre l’Allemagne, les Red Furies ont eu du mal à trouver la faille et ont dû attendre la 119e minute ! Même en demi-finale contre la France, où l’équipe de De La Fuente commença à montrer sa supériorité avec plus de force, avec les deux buts de Yamal et d’Olmo, l’Espagne s’imposa encore par un seul but d’écart dans un match qui, pourtant, se termina cette fois-ci en première mi-temps.

La Roja a donc atteint la finale contre les Three Lions. D’un côté, l’infante Sofia et son papa, le roi Felipe, et de l’autre, le petit prince George et son papa, le prince de Galles ; d’un côté, l’Espagne de Morata, l’équipe décisivement meilleure du tournoi mais qui a eu un peu de mal à le montrer dans le résultat final, et de l’autre, l’équipe d’Harry Kane, qui a en fait eu un peu plus de mal à atteindre la finale ; d’un côté Lamin Yamal, de l’autre Jude Bellingham ; d’un côté un triple vainqueur du Championnat d’Europe qui veut réussir le quadruplé et de l’autre une finale à domicile à racheter et un seul trophée international dans la Coupe du monde à domicile de 1966 pour une équipe nationale qui a marqué l’histoire du football.

Un triomphe en rouge incontestable

L’équipe nationale espagnole de football est devenue la première équipe nationale de l’histoire à remporter quatre éditions différentes du championnat d’Europe : 1964, 2008, 2012 et 2024 en gagnant – et c’est seulement la deuxième fois que cela se produit dans l’histoire du championnat d’Europe, après la France en 1984 – les sept matches, à partir de la phase de groupes. S’il y avait une équipe sur laquelle faire un pari foot gagnant en début de tournois c’eût été sans aucun doute la Roja.

Un record, négatif celui-ci, pour l’Angleterre, qui devient la première équipe nationale de l’histoire des Championnats d’Europe à perdre deux finales consécutives : à l’Euro 2020, à domicile, contre l’Italie et maintenant, en finale contre l’Espagne à l’Euro 2024. C’est dommage pour l’Angleterre et surtout pour un immense Harry Kane, grand joueur qui n’a jamais réussi à remporter un trophée dans sa carrière, mais l’Espagne était la meilleure et l’a prouvé du début à la fin, réussissant à mettre tout le monde d’accord, même les supporters anglais, bien représentés par le sélectionneur anglais Southgate, qui s’est exprimé ainsi à la fin du match. « Je pense que l’Espagne était la meilleure équipe du tournoi. Nous n’avons pas assez gardé le ballon, mais nous sommes restés dans le match jusqu’aux dix dernières minutes. »