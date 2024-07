Nicole – Jeu d’ambiance Bakakou

Nicole est un jeu d’ambiance, qui après Monique et Bernard, se fait sa place ! Le jeu de cartes édité par Bakakou et distribué par Gigamic, propose de s’amuser avec les mots. Il reste facile, simple, drôle, rapide et addictif, il plaira à tout le monde, petits et grands !

Le jeu se présente dans une boîte rectangulaire, semblable aux deux précédentes. Elle contient 300 cartes, partagées en thème, dont des cartes spéciales. Des cartes ont des thèmes censurés, pour des joueurs de plus de 16 ans. Enfin, les règles du jeu sont également à retrouver. Le jeu se joue à partir de 3 joueurs, pour des parties d’environ 20 minutes.

Le but du jeu est simple, il suffit de finir une suite, ou être le dernier. Pour cela, il va falloir enchainer des suites de mots et expressions, autour de différents thèmes, à retrouver sur les cartes. Des thèmes plus ou moins sérieux, qui apportent ainsi l’ambiance et les fous rires ! Le jeu reste dynamique, avec plusieurs possibilités de tour, en fonction des cartes. En effet, le tour peut se faire de façon classique, en solo ou en duel.

Les cartes spéciales offrent aussi une dynamique au jeu, suggérant de s’amuser et de rigoler, en prenant un accent étranger, entre autres. Des rebondissements, pour des parties et des tours qui ne se ressemblent pas. Le jeu reste simple, rapide, facile à comprendre et à mettre en place. Il s’emporte partout, la boîte ne prend pas beaucoup de place, tout comme les cartes, sur une table de jeu. Les règles s’assimilent facilement, même pour les enfants, avec les cartes censurées à enlever, pour des parties amusantes, offrant une bonne ambiance, pour la soirée.

Nicole est un jeu de cartes et d’ambiance édité par Bakakou et distribué par Gigamic. Un jeu simple et efficace, pour des parties en famille ou entre amis, revisitant quelque peu le Petit Bac, avec des cartes, des thèmes et des cartes spéciales, pour ajouter un brin de folie et de rebondissements ! Un jeu de cartes à découvrir, à offrir ou s’offrir !