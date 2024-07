Véronique Jannot marraine de la 2e édition des Théâtrales d’Eze : interview

La deuxième édition des Théâtrales d’Eze approche à grands pas. David Brécourt, directeur artistique du festival, donne rendez-vous au public à l’Oppidum du col d’Eze du 2 au 6 août avec une riche programmation et une marraine d’exception : Véronique Jannot. Une évidence pour David Brécourt et l’équipe municipale. Comme il l’a affirmé lors de la conférence de presse, on ne peut qu’être sous le charme de Véronique Jannot. Pour certains, elle est l’inoubliable Joëlle Mazart, l’assistante sociale de “Pause café”. Pour d’autres, elle est l’interprète de “Désir, désir” avec Laurent Voulzy. Chacun d’entre nous a en tête la voix unique de Véronique Jannot. Depuis plusieurs années, elle enchaîne les rôles au théâtre et à la télévision. Comme elle a beaucoup de talent, elle écrit aussi. L’année dernière, elle a publié “Le présent est mon refuge” (XO éditions), un ouvrage dans lequel elle délivre des leçons de vie et fait part de son expérience pour mieux appréhender le présent. Le 2 août, le soir de l’ouverture du festival, elle sera à l’Oppidum du Col d’Eze et dédicacera son dernier livre.

Nous l’avons rencontrée à l’Hôtel de la Chèvre d’Or à l’occasion de la conférence de presse du Festival. Interview d’une femme et d’une artistes passionnées et passionnantes, que l’on ne se lasse pas d’écouter.

France Net Infos : Vous êtes la marraine de la deuxième édition des Théâtrales d’Eze, après Francis Huster…

Véronique Jannot : David Brécourt m’a appelée plusieurs fois. Il voulait vraiment que je sois marraine. L’envie de l’autre est parfois tellement forte que, du coup, elle crée la vôtre ! C’est comme ça que je lui ai dit oui. Marraine, ce n’est finalement pas difficile à faire. On est juste là et peut-être que notre nom et l’amour que le public nous porte permet de ramener encore plus de gens à découvrir le théâtre. Je trouve que plus il y a d’événement culturels, mieux on se porte ! On est dans une époque où on ne nous laisse pas penser par nous-mêmes, où l’information est poussée en permanence. La culture est importante et même vitale. C’est une survie dans le monde actuel ! Je suis terrifiée de voir comment le monde évolue….

France Net Infos : Lors du festival, vous viendrez à la rencontre du public et dédicacerez votre livre “Le présent est mon refuge”…

Véronique Jannot : Tous mes livres ne sont pas des romans. Ils sont davantage un partage de mes expériences, de ce que j’ai pu apprendre de la vie, de mes rencontres. A Eze, je ne souhaite pas faire de conférence. Le mot “rencontre” me convient mieux. La vente de mon livre sera au profit de mon association Graines d’avenir. Depuis le covid, les dons ont cessé. Pendant très longtemps, l’association a été dirigée vers le peuple tibétain. J’ai envie de l’élargir car il y a beaucoup de détresse dans le monde aujourd’hui. Dans tous les pays, il y a des enfants qui souffrent, qui vivent la guerre, la misère. Je me préoccupe beaucoup du sort des peuples premiers, c’est-à-dire les peuples autochtones, dont les terres ancestrales sont ignorées et bafouées. J’ai envie de parler de ces populations. Si je pouvais amener les gens à poser un regard plus approfondi sur ces peuples, j’en serais ravie. Dans notre société, on a oublié les choses vraies et simples. Ces peuples ont un message important à nous délivrer et on les maltraite. J’ai envie de faire entendre leurs voix.

France Net Infos : Votre carrière a été jalonnée de très beaux moments. Il y a notamment le duo avec Laurent Voluzy avec la chanson “Désir, désir”…

Véronique Jannot : C’est un des plus grands souvenirs de ma vie ! Ce n’est que de la joie, du rire, de la tendresse pour moi. Je me rappelle quand Laurent Vouly est venu avec sa cassette et qu’il m’a dit qu’on pourrait chanter en duo. “Désir, désir” a été couronné d’un énorme succès, qui a traversé les décennies. J’ai eu beaucoup de chance dans ma carrière musicale. Au début, Pierre Bachelet m’a proposé “J’ai fait l’amour avec la mer”. J’ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. C’était un homme merveilleux. J’ai à coeur de ne jamais oublier ceux qui ont compté dans ma vie professionnelle. La musique fait toujours partie de ma vie. Pendant le confinement, j’ai écrit un disque qui s’appelle “Rêves”. C’est une autoproduction. On vivait une période tellement sinistre que j’ai eu envie de parler d’amour. Je me suis mise dans la peau d’une maman qui parle à son enfant pour le consoler, pour l’endormir, pour lui faire comprendre que pour grandir il faut accepter de tomber et de se relever. Je suis partie de berceuses, qui ont été totalement réinventées. J’ai écrit tous les textes. Je suis très fière de ce disque.

France Net Infos : Vous écrivez, vous chantez, vous jouez la comédie. On vous sent toujours enthousiaste !

Véronique Jannot : J’aime chanter, j’aime écrire, j’aime jouer. En fait, j’aime toutes les formes d’expression. C’est formidable d’être un artiste. J’ai vécu des choses tellement intenses dans ma vie que pour les partager j’ai dû passer par l’écriture. J’ai osé parler d’une maladie qui m’a frappée très jeune. Avec ce livre, j’ai aidé beaucoup de gens. Après, j’ai voulu continuer à parler des médecines alternatives. Tout ce qui m’intéresse dans la vie, c’est partager. Je trouve qu’il n’y a rien de plus beau ! Dans la vie, ça ne sert à rien de garder ce qu’on apprend. Si on estime que c’est beau, il faut tout de suite le partager. La lumière est faite pour être reflétée ! C’est comme cela que je vis.