Le caillou – Ed. Dargaud

Le caillou est un bel ouvrage de Joachim Hérissé et Marion Bulot, paru aux éditions Dargaud, fin mai 2024. Une bande dessinée jeunesse étrange et amusante, qui imagine une journée revécue indéfiniment pour le jeune héros, qui a peur d’aller à l’école…

Timéo est sur le canapé, à dessiner dans un carnet. Sa grand-mère s’approche et lui demande de lui montrer. Elle découvre, à travers le dessin, que l’école reste difficile pour l’enfant. Sur son dessin, apparaissent des créatures qui hurlent sur lui, des oiseaux qui l’embêtent… Les larmes aux yeux, le jeune garçon n’ose pas répondre, tandis que sa mamie le prend dans ses bras. Timéo fond en larmes, criant qu’il ne veut plus y aller et qu’il a trop peur. La mamie tente de le rassurer, expliquant qu’elle avait peur de tout à son âge… Mais qu’un jour, tout cela s’est envolé. Le garçon curieux lui demande comment. La vieille femme laisse apparaitre un étrange caillou luisant de son pendentif. Elle explique qu’il s’agit d’un caillou très spécial. Puis, elle donne quelques directives. Timoé devra le cacher dans la vieille boîte aux lettres, et le récupérer seulement le soir !

Le jeune garçon exécute les consignes de sa grand-mère et va vivre sa journée difficile à l’école. Mais lorsqu’il est sur le point de récupérer le caillou, un grand flash le ramène au matin, au moment où il mettait le caillou dans la boîte aux lettres. Ainsi, il va revivre la même journée, tentant de l’améliorer, petit à petit, effaçant ses craintes et peurs, pour découvrir, entre autres, l’amitié. Mais ce jeu peut finir par avoir des effets néfastes. La bande dessinée présente une aventure surréaliste et surprenante, plutôt bien menée et assez captivante. Timéo va apprendre à grandir, à se faire confiance, découvrir l’amitié, et vivre avec la crainte du lendemain. Le harcèlement scolaire est au cœur de cet album, tout comme la peur de l’inconnu, ou encore la différence. Ainsi les jeunes lecteurs retrouvent des sujets importants, qui les touchent, tout en restant adaptés à leur âge.

Le caillou est un bel album jeunesse captivant et touchant, des éditions Dargaud. Une histoire surréaliste, pleine de bienveillance, qui aborde des sujets sérieux, comme le harcèlement scolaire, la différence et la peur de l’inconnu, à travers une belle expérience, qui n’est pas sans conséquence, demandant donc des responsabilités. Le dessin est doux, rond, expressif, avec pour le harcèlement la vision de Timéo et des animaux qui l’embêtent…