Premier jour de piscine – Ed. Gründ

Premier jour de piscine est un album jeunesse, d’Esther Van Den Berg, paru aux éditions Gründ, en juin 2024. Une histoire tendre et amusante, qui présente une petite grenouille pleine de courage et de persévérance, qui va surmonter sa peur et apprendre à nager.

Dans l’étang, les têtards sont devenus de courageuses et intrépides petites grenouilles. Seul Hop possède toujours sa minuscule queue. Maman Grenouille, entourée de ses petits qui barbotent et s’éclaboussent, a soudainement une idée. Elle explique que maintenant que leurs queues sont tombées, les petites grenouilles sont en âge d’apprendre à nager ! Le crapaud maître-nageur va s’occuper d’elles. Les petites grenouilles enfilent leurs brassards. Hop, le plus petit, pourra mettre une bouée, qui lui ira beaucoup mieux ! Pour commencer, les petites grenouilles doivent faire la planche. Chacune leurs tours, elles se mettent sur le dos, pour flotter le ventre à l’air. Hop a la tête en bas, mais ne se décourage pas…

Le récit est tendre, bien posé et plaisant à lire. L’album présente une petite grenouille, parmi d’autres, qui apprend à nager. Bien plus petite, elle possède encore sa queue, mais ne manque pas de courage, ni de détermination, pour réussir elle aussi ! Le récit ainsi bien découpé présente les différentes épreuves et les réussites de la petite grenouille, même s’il faut attendre un peu, être patient et persévérant. Le texte reste adapté aux jeunes lecteurs, avec des dialogues qui offrent une belle dynamique. L’univers est bienveillant, très doux, voire poétique. Frères et sœurs s’amusent, découvrent et grandissent, tout en harmonie et au rythme de chacun. Le dessin reste doux et rond, offrant un bel univers graphique expressif, aux détails amusants et joliment coloré.

Premier jour de piscine est un album jeunesse rassurant, des éditions Gründ. Une histoire tendre et amusante, qui présente une petite grenouille pleine de courage et de persévérance, pour réussir comme les autres, à nager comme toutes les autres !