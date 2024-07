Les affamés du crépuscule – Ed. Delcourt

Les affamés du crépuscule est une nouvelle série des éditions Delcourt, qui débute avec ce volume 1, paru en juin 2024. Une aventure de fantasy multifacettes, de Gwendolyn Willow Wilson et Chris Wildgoose, entre intrigues politiques, romances déchirantes et aventures épiques.

Sur les Terres évanescentes, à une demi-lieue à l’intérieur des terres, deux enfants tentent de voler quelques pommes sur un pommier. Rolly est monté sur les épaules de son ami, pour attraper difficilement un fruit. Alors qu’il tient une branche, il aperçoit quelque chose au loin. Il crie à Will que des orcs approchent. Les deux garçons tombent à terre, avec des pommes. Will demande ce qui se passe tandis que Rolly explique qu’il a vu sur la colline des orcs. Puis, lorsqu’il montre du doigt, les garçons voient apparaître trois silhouettes sur des bœufs. Will attrape son camarade, pour aller prévenir tout le monde au village… Sur leur monture, les orcs se réjouissent de voir les deux jeunes humains détaler ainsi. L’un d’eux demande si leurs mères racontent des histoires sur eux avant de dormir… Des broutilles comme décorer les salons avec des os enfants humains, entre autres.

Les orcs et les humains vont se faire massacrer, mais par un tout autre ennemi. Ainsi commence ce récit captivant, découpé en plusieurs chapitres. Six mois après ce massacre, la faction des rémanents doit faire une alliance avec des orcs, leurs ennemis de toujours, pour tenter de vaincre leurs nouveaux ennemis, les vangol. La bande dessinée se trouve bien rythmée, avec cette aventure fantastique. Elle offre des intrigues politiques, des romances déchirantes et des combats épiques. Dans un monde en désolation chacun semble survivre difficilement. Le désespoir les mène vers la guerre. Mais lorsqu’un ennemi bien plus sanguinaire et rusé débarque, les humains et les orcs doivent unir leurs forces… Ainsi, l’on suit différents personnages rapidement attachants, dont Callum, un guerrier humain et Tara, une orc guérisseuse, qui doit s’allier à la faction des rémanents. Pouvoir, ruse, combat, magie, amitié, amour, survie s’entremêlent dans ce premier volume bien ficelé.

Les affamés du crépuscule est une nouvelle série fantastique, des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier volume. Un album captivant, qui présente un monde sur le déclin, avec des humains et des orcs qui se font la guerre depuis toujours. Mais ils vont devoir s’allier, malgré leurs différences et leurs différends, pour lutter contre un ennemi sanguinaire. Le dessin est superbe, avec un trait dynamique, de belles scènes d’action et des moments plus posés, avec des personnages expressifs.