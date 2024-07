Cellule dormante – Ed. Favre

Cellule dormante est une adaptation du roman éponyme de Christian Lecomte, paru en 2021, qui revient aujourd’hui en roman graphique. Un bel ouvrage bouleversant, paru en juin 2024, aux éditions Favre, qui retrace la mésaventure d’un jeune homme aux prises avec le terrorisme.

Il a tué le roumi. Le roumi vient de l’arabe rûm, qui veut dire Rome, la citadelle des chrétiens. Le roumi s’appelle ainsi car son père est français et sa mère guadeloupéenne. Il souhaitait juste le bouler, mais il est tombé raide mort. Peut-être soufrait-il du cœur ? Lorsqu’il est rentré dans la tour, il est allé direct dans les toilettes, pour y vomir. Maman repassait dans le salon, elle a trouvé son fils fatigué. Alors que la maman demandait s’il était tout vidé, le fils pensait tout le contraire. Il avait l’impression que son cerveau était rempli du souvenir de la mort du roumi. Pour tenter de se changer les idées, il est allé dans sa chambre, pour lire un Tom et Jerry.

Le récit est troublant, le narrateur aborde la mort d’une personne qu’il aurait tué. Le jeune homme rentre chez lui, bouleversé, mais garde le secret… Ainsi début le roman graphique, avec les paroles et pensées du jeune homme au langage cru, qui peut déplaire. Cependant, l’intrigue et le rythme plaisants, offrent une belle dynamique de lecture. L’histoire est touchante, bouleversante, d’un jeune homme poussé à fuir, à sauver sa vie, embrigadé, terrorisé, déraciné… Le récit est aussi sombre et violent, laissant, malgré tout, apparaître un peu d’humour et d’espoir. Il se trouve accompagné d’illustrations, des aquarelles, aux traits longilignes, qui permettent de s’immerger dans cette histoire.

Cellule dormante est une adaptation du roman éponyme de Christian Lecomte, des éditions Favre. Un roman graphique bouleversant, sombre et violent, qui conte l’histoire d’un jeune homme dont la vie bascule, entre impulsivité, mauvaises fréquentations, mort, endoctrinement, terrorisme, déracinement, espoir, famille…