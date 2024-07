Guerres d’Arran – La bataille des Cités-Etats

La bataille des Cités-Etats est le quatrième tome du crossover Guerres d’Arran, des éditions Soleil. Un album, paru en juin 2024, de Nicolas Jarry, David Courtois, Alex Sierra et Livia Pastore, qui réunit les héros emblématiques des Terres d’Arran, pour des combats épiques.

Killrok est au cœur d’une arène, il sent ses boyaux se liquéfier, et il ne pouvait rien y faire… Il lui était impossible de bouger, comme s’il était dans des sables mouvants. Sa seule consolation, en voyant sur lui déferler les murs de la grande bâtisse, c’était que ces salopards qui avaient payé pour voir du sang, allaient en avoir pour leurs talions ! Il s’est mis à hurler. C’est Shaaka, dans la même cellule que lui, qui le réveille. En effet, l’orc lui vrille les tympans. Le guerrier se réveille en sursaut et demande s’il a encore fait du barouf ! Dans une cellule à côté, un prisonnier gueule. Il affirme que l’orc a bramé et qu’il entendait un grognar qu’on traînait chez l’équarrisseur. Shaaka, de mauvais poil réplique aussitôt, affirmant que les nabots n’ont pas à répondre. S’ensuit des répliques cinglantes entre les deux cellules et leurs occupants.

Les guerres se poursuivent, ainsi que le massacre des anciennes races… Les monarques poursuivent leur avancement, et attaquent les elfes sylvains de la forêt de Daëdenn, ainsi que de la forteresse de Lierre. D’un autre côté, Torun revient auprès de sa famille qui s’inquiète des faits étranges aux alentours. Ils décident de fuir, tant qu’il est temps, avec nombre d’entre eux. Mais ils vont tomber dans un guet-apens… La bande dessinée offre ainsi deux plans, voire plus, pour suivre ces différents héros, qui vont finir par se retrouver, plus ou moins, lors d’un épique combat. Entre vengeance, survie et détermination, les différents personnages vont devoir s’allier, malgré les dangers, pour assurer leur survie et éviter que les hums ne prennent la main sur une bataille décisive. Le récit reste bien découpé, offrant son lot de rebondissements, de sang, de combats et de répliques cinglantes. Le dessin demeure efficace et beau.

La bataille des Cités-Etats est le quatrième tome de la série Guerres d’Arran, des éditions Soleil. Un crossover qui réunit les héros emblématiques des Terres d’Arran, à travers une guerre déclarée par les hums, qui veulent exterminer les anciennes races et dominer le monde.