Sand Land – Perfect Édition – Glénat Manga

Partagez





Sur Sand Land, un monde à l’allure post-apocalyptique, l’eau est devenue une denrée rare que les moins fortunés doivent se payer ! Même les créatures démoniaques sont obligées de regagner la surface aride pour se procurer cet élixir indispensable à la vie. Car, le roi véreux s’est octroyé la jouissance du dernier réservoir afin d’en tirer profit !!

Mais, le jour où le shérif de la ville voisine, Rao, vient demander de l’aide à Beelzebub, prince des démons et ses amis, pour trouver une oasis légendaire, les problèmes commencent !!

La réédition d’un chef d’œuvre d’Akira Toriyama, en grand format, grâce à la Perfect Édition de Glénat Manga.

De la couleur et du noir et blanc pour découvrir ou redécouvrir le 2 octobre 24, notre plus grand bonheur ! (+10)

Le décor :

Un pic rocheux au milieu du désert…

Beelzebub et ses congénères, les monstres, se divertissent sur la console. Mais les choses sérieuses commencent quand ses potes repèrent un chargement d’eau que conduit la garde royale. Ils foncent sur les gardes, qui tentent vainement de leur tirer de l’eau bénite pour les annihiler !! Et, très vite, ils sont propriétaires de la cargaison. Une façon pour eux de survivre depuis le cataclysme et les guerres qui ont fait disparaître l’eau de la surface terrestre ! Piller les réserves du Roi, qui s’est octroyé la jouissance du dernier réservoir ! Le prince des ténèbres et ses acolytes ramènent leur butin dans leur antre, et en laissent, en passant un carton aux humains environnants.

Pas le temps de réfléchir aux idées du centaure qui propose de s’emparer du réservoir loyal. Un homme se présente aux portes de leur lieu de vie pour une mission des plus étonnantes.

Selon ses dires, il existerait une source légendaire, une oasis cachée en plein cœur du désert ! Même si les créatures démoniaques ont du mal à y croire, Beelzebub se laisse convaincre par son discours d’humain. Et, après approbation de son père, le grand Lucifer, il accepte le deal pour un voyage où les dangers du désert s’avèrent très nombreux…

Le début d’une association hors du commun, qui va faire éclater la vérité sur la situation…

Les premières pages de Sand Land

Le point sur le manga :

Un nom qui n’est plus étranger à personne ! Akira Toriyama, que l’on connaît depuis l’excellent Dragon Ball, et depuis les premières éditions de Sand Land (entre autres) se magnifie dans une version « collector » de ce titre !! On a un grand format, des pages en couleurs, et on peut également découvrir tous les secrets de la naissance de cet univers grâce aux Éditions Glénat !!

Et quel bonheur de se replonger dans le style Toriyama : pur, juste assez naïf et fun, avec des créatures démoniaques bien trop mignonnes pour faire peur, et des sujets assez réalistes mimés dans des mondes scifi/fantastique !!!

Il y a des combats aériens, des bijoux d’ingénieries mécaniques avec ses créations de véhicules novateurs. Mais surtout, le type a toujours été novateur avec des scènes aussi épiques qu’insolites !! Il faut être difficile ou vivre dans une grotte depuis la nuit des temps, pour ne pas connaître et aimer ce que fait ce phénomène culturel. Et nous, les lecteurs, on est ravis de le retrouver entre nos pattes, avec cette Perfect Édition absolument jouissive !

La conclusion :

Un hommage certain à ce mangaka qui nous a quittés en mars 24. Cette réédition de Sand Land nous rappelle le génie de son oeuvre, tantôt loufoque, tantôt fascinant, mais toujours impressionnant de créativité : de Dr Slump, en passant par Blue dragon, pour passer par Sand land et Dragon Ball, cet auteur aura parcouru notre enfance, notre adolescence et s’impose comme un ami qui aura suivi la génération Y, ou les milléniaux comme vous voulez, avec ses récits de 1984 à 2024.

Un honneur de relire Sand Land dans cette superbe édition, aux Éditions Glénat , avec interview de l’auteur, explication de l’univers et illustrations inédites !