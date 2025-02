Seven – Ed. Glénat

Seven est un récit complet, de Christian Ung, paru aux éditions Glénat, fin janvier 2025. Une bande dessinée singulière, qui présente l’aventure de Seven, une jeune fille qui survit dans un monde post-apocalyptique et qui va rencontrer Cisco, un explorateur en fuite…

Une jeune fille observe, du haut d’un arbre, des sangliers. Elle siffle, les sangliers sont interpellés, elle tire une flèche, les sangliers fuient. La jeune fille descend de son arbre, elle constate des traces de sang. Elle suit la piste, jusqu’à l’animal mort. De là, la jeune fille découvre un nouveau village. Elle semble ravie. La jeune fille prend l’animal sur ses épaules et retourne dans la forêt. Elle pose le petit sanglier à terre, avant de prendre son sifflet et de souffler fort. Un homme arrive rapidement, armé d’une hache. Il demande à l’enfant si elle n’a rien. La jeune fille affirme que tout va bien. L’homme s’énerve alors, car elle a utilisé le sifflet d’urgence ! Seven explique qu’elle voulait qu’il se dépêche pour check ce qu’elle vient de faire. Elle a réussi à choper un petit sanglier ! Le père est fier et veut faire une photo…

Malheureusement, ils ne pourront pas faire une photo souvenir car le chargeur est cassé ! Seven aimerait bien trouver un nouveau chargeur, mais pour cela il faudrait explorer de nouveaux villages. Son père lui rappelle que cela est interdit. Elle prétexte autre chose, pour filer en douce vers le village qu’elle vient d’apercevoir… Rien ne va se passer comme prévu ! Le début d’une aventure, d’une course poursuite haletante et dangereuse, pour la jeune fille qui va fuir avec un inconnu qui connaît la technologie d’avant. La bande dessinée offre une aventure qui ne laisse aucun temps mort, qui se veut aussi pédagogique, avec des planches entre conseils et astuces survivalistes. L’héroïne est rapidement attachante, l’aventure mouvementée et pleine de rebondissements, avec quelques notes d’humour. Le récit est riche, pour cette course effrénée, entre confiance, survival et amitié. Le dessin se veut moderne, assez structuré et s’appuie sur certaines teintes.

Seven est un roman graphique singulier, offrant une aventure épique, des éditions Glénat. Un album captivant et haletant, proposant de suivre une jeune fille dans un monde post-apocalyptique, pour une aventure effrénée, pleine de rebondissements et de dangers !

