C’est aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Pastel qu’est paru, en septembre 2020 l’album Si l’hiver arrive, dis-lui que je ne suis pas là. Un livre pour les enfants, dès trois ans, de Simona Ciraolo, qui s’amuse avec les saisons et les appréhensions…

Nager, c’est ce qu’il préfère ! Un jeune garçon est dans une piscine, avec ses brassards, tout souriant. Il nage très bien, tellement qu’il aurait pu être un poisson. Il n’y a pas grand-chose qui réussit à la faire sortir de l’eau, à part une glace ! Sur le bord de la piscine, alors qu’il déguste sa glace, sa grande sœur lui rappelle qu’il doit en profiter, car l’été va bientôt se terminer. Inquiet et curieux, le petit frère demande ce qui se passe quand l’été se termine ! Alors la grande sœur explique que l’automne arrive, les jours raccourcissent, le vent est frais dehors et les arbres perdent toutes leurs feuilles. Il n’aura plus besoin de son maillot de bain !

Après une explication qui semble terrifier le jeune garçon et la confirmation de ses parents quant aux informations de sa sœur, le petit frère guette les signes. Il constate que les signes arrivent les uns après les autres. Mais curieusement le jeune héros s’y fait, et découvre avec bonheur ce temps changeant. Des surprises, des découvertes, de nouvelles activités au fil des saisons, qui ne durent jamais longtemps, mais que l’on aime à retrouver. Le récit est très doux, l’approche est amusante, avec ce petit frère qui ne veut que l’été et l’eau, mais qui doit se faire à l’idée que les saisons tournent et que chacune recèle bien des surprises et d’agréables moments à partager. La famille et la vie quotidienne sont également à retrouver dans cet album chaleureux, sensible, plein de tendresse et de joies. Le trait est fin, le dessin expressif, offrant un doux album à découvrir.

Si l’hiver arrive, dis-lui que je ne suis pas là est un album plein de tendresse et de découvertes, paru aux éditions L’école des loisirs. Un livre qui présente les saisons à travers une approche douce et surprenante, qui met en avant les petits moments de bonheur à partager de chacune d’entre elles.