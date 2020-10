Sacha et Tomcrouz, tome 3, Les Shaolin

Les Shaolin est le troisième tome de la série fantastique Sacha et Tomcrouz, paru aux éditions Soleil, dans la collection Métamorphose, en septembre 2020. Un nouvel album, d’Anaïs Halard et Bastien Quignon, qui entraine les jeunes lecteurs à travers le temps et l’histoire.

Sacha se fâche contre son compagnon, Tomcrouz. Il explique que lorsqu’il dit « non », et bien c’est « non » ! Tomcrouz doit se dépêcher de retrouver quelque chose, sinon il n’aura plus le droit aux frites. Alors le petit chien cherche et finit par trouver. Malheureusement, ce qu’il recherche est sous un grand monticule. C’est alors que Sacha intervient en citant Archimède. Il prend donc un point d’appui, pour faire un levier. Mais son bâton de bois se casse… L’enfant se retrouve sur les fesses. C’est à ce moment que le monticule bouge, il s’agissait de la patte d’un dinosaure ! Sacha ramasse rapidement un grand os, puis fiel à toute allure avec son chien. Derrière eux, un dinosaure est en colère. Le héros arrive rapidement à attraper une grande fleur qui vole, pour s’enfuir plus vite, au-dessus de l’eau et rester hors de portée du dinosaure en furie. Du pollen qui arrange bien ses affaires…

C’est par une nouvelle aventure courte et pleine de danger que débute l’album. Après une visite au musée, et dans la préhistoire pour les héros, Sacha va voir sa voisine Jade, pour lui apporter ses devoirs. Malheureusement, leur entrevue ne se passe pas comme le jeune garçon l’aurait espéré. Après une discussion avec sa maman, Sacha apprend que les moines Shaolin, sont des petites personnes qui détiennent les secrets de la force absolue. Alors, le jeune héros décide de partir avec son chien, pour devenir un maître du kung-fu, pour aider Jade. Une nouvelle aventure dans la Chine ancienne, pleine de surprises, de rebondissements, de dangers, de rencontres, d’astuces et d’humour, qui se lit assez facilement dans cette bande dessinée bien rythmée, drôle et agréable à lire. Une exploration de l’histoire, à travers une aventure fantastique, touchante et drôle, entrecoupée de fiches curieuses, intéressantes et pratiques. Le dessin est toujours aussi fin et fluide, singulier, offrant un bel univers à découvrir.

