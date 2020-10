Chouette & Papillon : Barrettes anti-glisse & bandeaux made in France

Dès que j’en ai l’occasion, j’aime vous présenter de talentueux créateurs tels que Chouette & Papillon. Cette jolie boutique regorge de pépites : barrettes et bandeaux, élastiques ou encore serre-têtes pour ajouter la touche finale aux coiffures de nos petites princesses.

La première fois que je me suis rendue sur Chouette & Papillon, j’ai été séduite par l’univers et toutes ces bouilles d’enfants qui servent de modèle. Le site est très sympa, on se laisse porter à la découverte des créations proposées par Magali. Et pour voir qu’elle gère sa boutique toute seule : le choix est vaste, les styles sont variés, le tout bercé par la mignonnerie des produits présents.

La boutique Chouette & Papillon

Magali propose de superbes barrettes anti-glisse dans des styles bien différents. J’ai beaucoup apprécié l’univers artistique autour de ses créations qui – parlons franchement – change de ce que l’on peut trouver dans le commerce. L’idée de la pièce unique et made in France me plaît beaucoup aussi. Vous trouverez donc des barrettes classiques, des plus festives et d’inspirations différentes. Pour chaque modèle, Chouette & Papillon possède plusieurs tailles selon l’âge et l’épaisseur des cheveux de votre enfant. Et bien entendu, de nombreuses couleurs, formes, tissus, etc. Et parmi les autres produits, il y a le bandeau, le chouchou, l’élastique, le serre-tête, et même la couronne de fleurs. Tout est si joli ! Eh non, Magali n’a pas oublié les petits garçons, puisqu’elle propose aussi quelques nœuds papillon très sympas.

Mes choix – Mes coups de cœur

Mon premier coup de cœur a été pour la barrette anti-glisse nœud, ce classique indémodable ! Celui-ci est composé d’un tulle de couleur blanc et de petits-pois dorés. Soit l’accessoire parfait pour finir une tenue de fête.

J’ai également reçu le bandeau élastique double gaze marsala doré : une merveille ! L’enfant ne sent pas du tout la pression de l’élastique sur sa tête, et pour autant, il maintient très bien les cheveux. Et ce n’est pas tout, puisque j’ai aussi reçu un bandeau flexible absolument ma-gni-fique et très élégant.

Ainsi qu’une barrette anti-glisse avec trois petits cœurs en cuir couleur fuchsia très mignons. En bref, je suis sous le charme ; je peux d’ores et déjà vous dire que j’ai repéré deux trois modèles liberty… Je tiens à préciser que les barrettes ne glissent pas, ne blessent pas. La qualité des matériaux est largement au rendez-vous également.

Foncez découvrir la boutique, vous allez adorer !

Pour info, en vous inscrivant à la newsletter, vous bénéficierez de – 15% a la première commande. Et en vous rendant dans la boutique dès maintenant, vous découvrir la collection de l’automne qui est à croquer : oiseau givré blanc nude, feuille dorée, le petit hérisson ou encore la chouette.

