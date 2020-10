Coco le virus – Le coronavirus expliqué aux enfants

Coco le virus est un bel des éditions Larousse, un livre documentaire paru en septembre 2020, qui vient expliquer aux enfants ce virus particulièrement hostile. Une livre de Paul et Marguerite de Livron, qui à travers différents thèmes vient répondre aux questions des jeunes lecteurs.

C’est une équipe au service des enfants qui s’est constituée suite à la crise du coronavirus qui est arrivée très vite et a mis les habitants de nombreux pays, dans des situations qu’ils ne connaissaient pas. De quoi être perdus, pour les adultes et les enfants… Aussi, c’est pour aider les familles à traverser la crise sanitaire que les histoires de Coco le Virus ont été créées. Elles ont été écrites par Paul, jour après jour, et mises en images par sa sœur, Marguerite.

Après une belle présentation de la démarche et de l’initiative de Paul et Marguerite, un sommaire vient présenter toutes les parties à découvrir, tous les thèmes pour tout comprendre de cette crise sanitaire qui bouscule toutes les vies.

Ainsi, à chaque double page un nouveau thème est abordé, en commençant par le confinement. Pour les enfants, de la maternelle au primaire, cet ouvrage sous forme de bande dessinée, raconte avec humour et poésie, cette vie qui a basculé, pour tous et l’histoire de ce virus pas comme les autres, mais avec lequel nous devons maintenant apprendre à vivre. L’approche est agréable, avec des explications simples et claires, pour les jeunes lecteurs, et des illustrations amusantes. Des sujets associés à la crise, pour mieux comprendre les changements de comportements, comme l’école à la maison, le télétravail des parents, les anniversaires, la solidarité, les gestes barrières, mais aussi mieux comprendre ce qu’est ce virus pas comme les autres, le deuil, les vaccins, le système immunitaire, les vagues… Des sujets variés, qui tournent autour de Coco, ce virus et sa bande d’affreux, qui fait peur et qui embête !

Coco le virus est un ouvrage intelligent, documenté et amusant, des éditions Larousse, qui vient expliquer aux enfants cette crise sanitaire, qui perturbe aussi leur vie, leur quotidien, qui peut faire peur, entre émotions, incompréhensions et bouleversements.