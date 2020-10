Votre bande-annonce à la carte avec New Hope Production

A quoi sert une bande-annonce ? On peut dire que c’est la carte d’identité d’un film, un montage d’images tirées des meilleures scènes, qui donne envie d’aller voir le film. A priori, cet élément de communication est apparenté au cinéma. Pourtant, d’autres acteurs culturels comme le théâtre, les séries TV, les documentaires se sont appropriés ce formidable outil. Par extension depuis quelques années, de plus en plus de maisons d’édition présentent les livres de leur catalogue avec de courts mais percutants “trailer-books”, le mot franglais pour dire bande-annonce.

Fort de ce constat, Cyril Alberti, vidéaste-monteur et créateur de la société de production New Hope Production a intégré la conception de trailer-books dans sa proposition de services. Selon le genre littéraire, Cyril adapte l’univers de la bande-annonce à celui de l’auteur, à sa trame narrative et à son style. Un scénario est conçu comme base à la recherche d’images, soit dans une banque de données, soit des images filmées exprès pour la vidéo.

Le travail de montage vidéo peut alors commencer, avec au final, un rendu toujours fidèle à l’ambiance du livre et assez accrocheur pour capter l’attention du futur lecteur et lui donner envie de découvrir l’ouvrage. La bande-annonce est un formidable outil de communication qui donne une grande visibilité aux livres en éveillant la curiosité du lecteur tout en gardant intact le suspens sur son déroulé et sa résolution finale.

Voici un exemple du travail de Cyril Alberti sur la bande-annonce du roman : La Chair est cendre, l’âme est flamme d’Alice Masson. Ce roman de développement personnel nécessite une ambiance feutrée et bienveillante, pour présenter l’univers feelgood du livre :

Si vous êtes séduit par ce concept en tant qu’auteur ou représentant de maison d’édition, n’hésitez pas à contacter New Hope Production pour un devis. Le résultat vous réjouira à coup sûr ! Rendez-vous sur la chaîne youtube de New Hope Production pour découvrir tous ses trailer-books, cliquez ici.