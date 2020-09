3 questions à… Cyril Alberti de New Hope Production

Quand la passion des bandes annonces détermine votre futur métier… C’est ainsi qu’on pourrait résumer le parcours de Cyril Alberti, vidéaste/monteur, passionné par la vidéo et essentiellement de bandes annonces. Cela fait un an qu’il est devenu vidéaste en montant sa société de production : New Hope Production. Cyril fait du montage depuis plus de 15 ans. En pur passionné et perfectionniste, il dit aimer que ses productions correspondent a l’attente de ses clients. Il a accepté de se soumettre à l’interview 3 questions à…

Interview :

FranceNetInfos : Comment t’es venue la passion de la vidéo ?

Cyril Alberti : Ma passion de la vidéo, je l’ai depuis toujours, passionné de cinéma et de séries TV, le montage vidéo est venu très vite a moi quand j’ai eu un ordinateur. Je me suis entrainé sur des films et séries existants afin de réaliser pour le plaisir des bandes annonces (en anglais “Trailer”). La bande annonce ciné est une passion et à chaque fois que j’allais au cinéma, je ne voulais surtout pas manquer les bandes annonces avant le film.

Même si je n’avais pas le niveau pro, mon travail a toujours été apprécié et l’authenticité du trailer est importante pour moi afin qu’il colle le plus possible à la réalité du sujet.



FNI : Parle-nous de ta société de production New Hope Production, quels sont tes objectifs en créant cette entreprise ?

CA : Il y a presque 1 an j’ai créé ma société NEW HOPE PRODUCTION afin de pouvoir vivre de ma passion après avoir passé plus de 20 ans dans la restauration. New Hope comme son nom l’indique veut dire “nouvel espoir” et un nouveau départ pour moi et peut être aussi pour mes futurs clients. Un objectif que je n’aurais pu atteindre sans l’aide de proches amies.

Mon objectif principal est d’aider les entreprises, des auteurs, le milieu du tourisme et bien d’autres… à se faire connaitre et à se développer grâce à un outil promotionnel efficace à mon sens “Le trailer”, réalisé à ma façon avec un style bien à moi. Et si mon travail, la vidéo, peut aider mes clients, alors c’est le plus important à mes yeux. Après une formation vidéo pour apprendre à filmer, j’ai maintenant la possibilité de créer de A à Z la bande annonce pour mon client. Bien sur New Hope Production se limite pas a des bandes annonces, je réalise également des petit films ou clips si nécessaire.

FNI : En quoi penses-tu qu’un trailer-book puisse aider un écrivain dans sa communication par exemple ?

CA : La vidéo c’est 95% de la communication et un outil formidable pour se faire connaitre. Le trailerbook a un potentiel énorme pour les auteurs pour faire connaître leur travail, leur écriture, leur histoire et leur passion.

Ayant travaillé avec quelques auteurs déjà, j’ai étais impressionné par la passion qui les anime. C’est pour cela que New Hope propose des trailerbooks qui se rapprochent encore plus de ma passion car l’univers de l’écriture est énorme : thriller/polar/romance/science-fiction/histoire/policier et j’en passe…Rien de tel pour les auteurs de voir leur livre prendre vie pour une bande annonce qui mettra en avant leur histoire et qui créera l’émotion et l’impatience des lecteurs, une bande annonce à leur image avec un style cinématographique. Je construis les trailerbook avec des images vidéos sur le net libre de droit que je fais choisir au client. Il peut m’arriver d’aller filmer pour l’occasion mais cela dépend vraiment du thème. Je suis très a l’écoute de mes clients et déterminé, rien ne me fera reculer pour les aider a réaliser la production parfaite pour eux.

Site de New Hope Production : www.newhopeprod.fr

Pour contacter Cyril Alberti : contact@newhopeprod.fr