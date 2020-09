Les différents types d’assurance automobile et comment bien choisir

Dans le secteur de l’automobile, l’assurance est un facteur clé dont la prise en considération est indispensable. Voici l’essentiel à savoir sur le sujet.

Qu’est-ce qu’une assurance auto ?

L’assurance auto est une prestation proposée par un particulier appelé assureur. Elle consiste à prévoir l’indemnisation d’éventuels dommages susceptibles d’être causés à une tierce personne par un conducteur ou par l’un de ses passagers. C’est le cas de l’assurance auto Allianz. Ces dommages peuvent être physiques ou matériels. Les dommages physiques intègrent les blessures, les fractures d’os et toute douleur qui peut altérer le bien-être physique d’une personne.

Quand-aux dommages matériels, ils concernent notamment la destruction de biens immobiliers et les chocs éventuels sur véhicules. Vu l’importance qu’elle revêt, la souscription à une assurance est obligatoire en France. Faute de quoi, des sanctions peuvent s’appliquer. Ces sanctions peuvent être des amendes, une mise en fourrière de véhicule et dans des cas plus graves, une confiscation du permis de conduire. Toutefois, il est important de préciser qu’il existe plusieurs types d’assurance auto.

Les différents types d’assurance auto

On reconnait en général 4 types d’assurances automobiles.

Assurance au tiers

Encore appelée assurance obligatoire, l’assurance au tiers est en réalité une formule minimale d’assurance à laquelle tout automobiliste est obligé de souscrire. Même si le véhicule concerné n’est pas mis en circulation, le conducteur est contraint de souscrire à cette assurance. Cependant, ce type d’assurance quoi que obligatoire, ne couvre pas les dommages sur véhicules lors des accidents. Il couvre plutôt uniquement les éventuels dégâts physiques et matériels. Notifions qu’il est le moins coûteux de tous les types d’assurances.

Assurance au tiers plus

L’assurance au tiers plus est la progression de l’assurance au tiers. Elle offre en effet au conducteur, la possibilité de souscrire à une option supplémentaire en addition à celles proposées par l’assurance au tiers. Le choix est donc laissé au conducteur qui, selon ses préférences et besoins, souscrit.

Assurance tous risques

Ce type d’assurance comme le laisse deviner son nom, s’étend sur l’entièreté des dégâts susceptibles de survenir sur la route. Ici, la couverture des dommages occasionnés n’est pas sous-tendue par l’identification obligatoire du responsable de l’accident. Il s’agit de l’assurance auto la plus complète qui surtout, est la plus chère. Chose bien normale d’ailleurs quand on observe l’ensemble des prestations proposées.

Assurance temporaire

Cette assurance auto est inconnue de la masse. Elle est pourtant très importante et sa connaissance aurait pu exempter beaucoup de personnes, de dépenses exorbitantes. Le principal avantage que présente ce type d’assurance est la liberté dans la fixation de sa durée de considération. En effet, vous pouvez ici, choisir sur combien de temps vous désirez être assuré. Et si vous souhaitez prolonger la durée une fois à terme, vous en avez la possibilité. Pourvu que ce soit minimum 5 minutes avant la fin de la durée initialement fixée.

Quelle assurance choisir ?

Il serait difficile de conseiller le choix d’un type d’assurance au détriment des autres. Il vous revient de voir lequel des 4 types correspond à vos besoins et surtout à votre capacité financière. Quoi qu’il en soit, vous devez faire un choix en toute connaissance de cause.