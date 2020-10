Collection Coup de tête – Croke Park

Croke Park est le premier album de la nouvelle collection Coup de tête, des éditions Delcourt, présentant une bande dessinée de Sylvain Gâche et Richard Guérineau, parue fin septembre 2020. Une collection de récits complets, des faits réels racontés comme les plus épiques fictions, mettant en scène la puissance du sport et les drames de l’Histoire, qui débute avec Croke Park.

Dimanche 11 février 2007, à Dublin, dans un appartement, un vieil homme allume sa télévision, où sont annoncées les cinq minutes de la fin du temps réglementaire. A Croke Park, le XV Irlandais défend bec et ongles le petit point d’avance contre la France. Le vieil homme prend un verre d’eau, dans sa cuisine, puis regarde par la fenêtre. Non loin de là, dans le stade de Croke Park, un cri de joie retenti. Mais le match se poursuit, et le vieil homme va s’asseoir dans son fauteuil, devant sa télévision, pour voir la fin. C’est finalement les Français qui vont l’emporter un moment cruel pour les Irlandais qui avaient tant donné ! Quelques jours plus tard, Antoine se retrouve dans un pub, il demande une Guinness à Maureen. Il remarque la bague de la jeune femme. Elle explique qu’il s’agit de l’anneau de Claddagh, une vieille légende de chez eux.

Ce n’est pas l’histoire d’un homme qui est à découvrir ici, mais l’histoire d’un stade, celui de Croke Park, théâtre d’un massacre odieux perpétré par l’armée anglaise, le 21 novembre 1920. Dans ce même stade, en 2007, une revanche irlandaise face aux anglais, lors d’un match épique de rugby, marque aussi les esprits. Le récit est bien découpé, oscillant entre les faits de 1920 et les faits de 2007, offrant un bel équilibre et une lecture fluide et intéressante, captivante, se dévoilant petit à petit. Le conflit entre l’Irlande et l’Angleterre est très bien détaillé, dans cette bande dessinée historique, qui mêle aussi le sport, permettent de réconcilier deux peuples ennemis. Une histoire fascinante, mais aussi terrifiante, qui révèle un drame, un massacre, quelque peu passé sous silence. Le dessin est un peu caricatural, plutôt simple, sans fioritures, néanmoins efficace.

Croke Park est le premier album de la nouvelle collection Coup de tête des éditions Delcourt. Un récit complet qui entremêle parfaitement le sport et l’histoire, avec ce Bloody Monday, un dimanche sanglant à Dublin, où beaucoup d’hommes se sont fait massacrer.