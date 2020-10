Mythologie & Compagnie – Trois nouveaux titres à découvrir

Zeus à la conquête de l’Olympe, Persée contre Méduse et Hercule et le sanglier d’Erymanthe sont les trois nouveaux titres de la collection Mythologie & Compagnie, des éditions Nathan, parus en août et octobre 2020, qui présentent des histoires intemporelles, aux jeunes lecteurs.

La reine des dieux, Rhéa, vient d’avoir un enfant. Mais tout de suite après, Cronos l’a avalé. Il a l’habitude. La première année, il a avalé Hestia, l’année suivante, il a avalé Déméter, puis Héra, Hadès, Poséidon… Héra n’en pouvait plus, son époux n’en épargnait aucun ! La déesse pleure ses bébés, qui s’entassent, les uns après les autres, dans le ventre de son mari. La déesse brûle de colère, ne pouvant pas élever un seul de ses enfants.

Persée arrive au palais, avec le pas qui ralentit. Le jeune homme a besoin de réfléchir. Il n’aime pas beaucoup Polydectès, le roi de Sérifos, pourtant c’est son oncle, le frère de Dictys. Dictys est doux et attentionné, Polydectès, lui, est brutal et égoïste. Le jeune héros serre les poings, il a une autre raison de détester son oncle…

Hercule traverse la salle du trône à grands pas. Son regard est fixé sur Eurysthée, son cousin qu’il n’aime pas beaucoup. Eurysthée est roi, mais Hercule n’a aucun respect pour lui, pour autant, il cache ses sentiments, car il est à son service, et il doit lui obéir. Sur son trône, le roi n’est pas très rassuré, car Hercule est fort et courageux.

Trois nouvelles histoires de la mythologie grecque sont à découvrir, offrant rythme, souffle, suspens et émotions. Des romans d’aventures, adaptés aux jeunes lecteurs dès 7 ans, qui sont passionnants, et proposent de parfaire sa culture générale, en découvrant la mythologie. Les récits débutent avec une petite présentation, permettant de mieux définir l’histoire et les personnages par la suite. Les romans sont découpés en plusieurs chapitres permettant de faire des pauses aux enfants. Des illustrations accompagnent les textes, offrant une immersion supplémentaire et plaisante.

Mythologie & Compagnie, la collection de romans de la mythologie, pour les 7-9 ans, des éditions Nathan, se complète avec trois nouveaux titres, proposant de découvrir les aventures de Zeus, Hercule et Persée, à travers des récits adaptés et passionnants.