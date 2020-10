Le Grand Voyage de Rameau est un bel album de la collection Métamorphose, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Phicil, parue en septembre 2020, qui présente un récit exaltant d’aventure introspective où s’entremêlent rencontres, enchantements et désenchantements.

Un petit être est en train de coudre, une minuscule petite fille, avec une queue. Elle est en train de faire un joli nœud, avec l’aide d’un beau ruban. Elle le coud sur une large étoffe… Elle est posée, tranquillement, au pied d’un grand arbre, assise sur ses grandes racines. Deux petits êtres masculins, de son espèce, arrivent vers elle. Ils viennent lui poser des questions et l’embêtent quelque peu. Ils se moquent de ses ornements bizarres, qu’elle confectionne. Rameau leur demande gentiment de la laisser tranquille, car elle est très occupée… Ils rigolent, affirmant que ce qu’elle fait est horrible. La jeune Rameau finit par se mettre en colère et demande aux deux petits êtres d’aller voir ailleurs. Une fois que les deux petits enquiquineurs s’en vont, Rameau laisse couler une larme le long de sa joue. Un peu plus tard, elle rentre au village, toujours en colère.

Alors que ce n’était pas son tour, Rameau va, à contre cœur, chercher des champignons, pour sa communauté. On lui rappelle fermement de ne pas s’approcher de la lisière ! Mais une fois là-bas, rien n’y fait elle brave l’interdit. Elle sera rapidement jugée et bannit du bois des Mille Feuilles. Un long et périlleux voyage commence alors pour la jeune personne, qui sera accompagnée par un vieux sage et sa petite grenouille. Le récit est dense et très riche, offrant un beau moment de lecture, dans un univers fantastique, empreint de magie et d’aventure. Un voyage initiatique, pour la jeune Rameau, qui va réaliser son rêve, mais aussi découvrir la désillusion. La bande dessinée est découpée en plusieurs chapitres, rythmant la lecture, offrant son lot de surprises et de rencontres de grands personnages, à commencer par la Reine Mère. Le dessin est doux, avec un trait fin et fluide, assez détaillé et travaillé, offrant quelques belles planches à découvrir.

Le Grand Voyage de Rameau est un bel album de la collection Métamorphose, des éditions Soleil, qui présente une aventure épique, un voyage initiatique, une introspection pleine de poésie, de fascination, de rencontres, d’enchantements, de magie et de désenchantements.