Kaléidoscope – Mission P’tit Déj !

Mission P’tit Déj ! est un nouvel album des éditions Kaléidoscope, paru en septembre 2020. Un bel ouvrage de Barroux, qui invite à l’aventure, dès le petit déjeuner, présentant une belle relation entre une mère et son enfant, avec une pointe d’humour.

Arthur vient de se lever. Il arrive dans la cuisine, avec son doudou derrière lui. Sa maman arrive vers lui, avec le sourire aux lèvres. Elle le salue et lui demande s’il a bien dormi. Puis, elle continue par se renseigner, afin de savoir ce qui lui ferait plaisir pour son petit-déjeuner. Après plusieurs propositions, le jeune garçon, assis à table, finit par affirmer qu’il voudrait la Lune ! La maman reste un instant comme dans un brouillard, avant de demander si son petit Arthur est bien sûr et de partir dans le jardin avec un chariot plein de matériel…

Le récit est surprenant et plein d’attention. L’histoire d’une maman qui ne manque pas de courage pour faire plaisir à son enfant qui lui demande quelque chose de bien spécial pour le petit déjeuner. L’histoire est drôle, pleine d’attention, fantaisiste et plaisante. Une aventure incroyable pour la maman qui ferait n’importe quoi pour rendre son fils heureux, même jusqu’à céder à ses caprices les plus impossibles et incroyables. Ainsi, la maman va fabriquer une fusée, puis partir dans l’espace jusqu’à la lune. Le récit est amusant, le texte assez court, néanmoins suffisant et parfait, pour suivre l’aventure de cette maman dévouée. Les dialogues offrent une belle dynamique à ce récit amusant et captivant, offrant une belle aventure à vivre. La chute est drôle, bien vue et plutôt réaliste. Le dessin est très agréable, avec un trait fin, plutôt strict et moderne.

Mission P’tit Déj ! est un bel et amusant album, des éditions Kaléidoscope, un livre surprenant qui présente la relation particulière entre une mère et son fils, petit garçon chanceux, qui demande n’importe quoi à sa maman, qui cède à ses caprices les plus fous !