Le calendrier de l’Avent Comptoir Français du Thé 2020 – Féerie de Noël

Le calendrier de l’Avent Comptoir Français du Thé 2020 surprend par sa couleur intense et son contenu féerique. Au programme, 24 thés à déguster jusqu’à l’arrivée du Père Noël…

Pour cette nouvelle édition, Comptoir Français du Thé a enfilé sa plus belle tenue de fête. Un costume d’un bleu profond, mis en valeur par de belles illustrations de Noël. On retrouve des étoiles dorées, des flocons de neige, le traîneau du Père Noël, quelques sapins et de jolies décorations. Nous sommes en immersion dans la nature, au cœur de montagnes enneigées. Un panorama qui nous donne envie de nous retrouver en famille autour d’un feu de cheminée, lors de vacances à la neige. Charmée par son esthétisme, je suis encore plus ravie de l’avoir entre les mains et de vous faire découvrir ce qu’il renferme.

Le contenu du calendrier de l’Avent Comptoir Français du Thé 2020 – Féérie de Noël

Au programme de ce calendrier, de nombreux thés verts, du thé noir, du rooibos, une infusion ou encore du maté. J’ai apprécié que la marque ait glissé des thés de Noël : Féerie de Noël, Noël en vert, le Thé de Noël en Alsace, Noël aux Bermudes, Étoile du 25.

Des thés aux recettes évocatrices, au plus près des fêtes de fin d’année. Il va nous permettre de découvrir d’autres saveurs : fruitées, épicées, fleuries. Un voyage olfactif également, car les thés Comptoir Français du Thé sont très parfumés et gourmands. J’ai notamment eu un gros coup de cœur pour l’infusion “Nectar Royal” avec ses morceaux de pommes et écorces d’orange.

Si comme moi, vous êtes adeptes de tisane, je vous conseille de jeter un coup d’œil à leur toute nouvelle infusion « La source des coccinelles ». J’aime beaucoup son petit nom, mais encore plus son goût. Cette tisane est bio, sans sucres ajoutés, l’idée étant de la partager avec les enfants. Sans surprise, j’ai aimé le mélange pomme/framboise. Il est possible de la consommer froide, comme un sirop en plus sain.

Bonnes fêtes de fin d’année avec Comptoir Français du Thé !