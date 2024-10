Sothys – Découvrez la gamme « Protectrice Jeunesse »

Bien que je ne sois pas une fervente utilisatrice de soins en instituts de beauté, je dois reconnaître que les produits Sothys se distinguent par leur expertise et leur qualité. Cela fait maintenant deux mois que je teste la gamme « anti-âge » intitulée « Protectrice Jeunesse ». Une gamme spécialement conçue pour revitaliser la peau après une exposition excessive au soleil, tout en aidant à atténuer les rides et ridules.

Je suis impatiente de vous faire part de mes impressions et de vous donner plus de détails sur mon produit préféré : « La crème jeunesse après-soleil ».

Sothys – Le bien-être passe par l’expertise

Sothys est une marque sur laquelle j’ai écrit plusieurs articles pour FranceNetInfos. En résumé, elle se distingue par son expertise, se qualifiant de « cosmétique professionnelle ». En effet, le groupe Sothys propose des produits utilisés dans ses salons de beauté, fortement plébiscités par sa clientèle. L’un des principaux objectifs de la marque est de proposer des soins d’une qualité irréprochable, puisque ses produits sont soumis aux normes strictes de l’industrie cosmétique. De plus, l’aspect sensoriel est essentiel, faisant de chaque massage un véritable voyage olfactif.

La gamme « Jeunesse Protectrice »

J’avais donc envie de vous parler plus longuement des produits qui composent la gamme « Jeunesse Protectrice » de Sothys. La marque la présente comme étant des soins « après-soleil » qui ont également une action sur le vieillissement cutané. Et je trouve l’idée ingénieuse ! Passé l’été, ma peau a tendance à souffrir de sécheresses localisées (menton, arêtes du nez) et j’avais un clair besoin d’hydratation. Je savais déjà que Sothys proposait des soins sensoriels, mais ceux-ci ont dépassé mes attentes, ils sentent merveilleusement bon. Difficile à décrire, je dirai qu’ils ont comme une petite odeur vanillée, ils sentent le « propre », ce qui change des senteurs de crèmes solaires qu’on a pu consommer durant tout l’été.

Avant de vous parler des soins que j’ai pu tester, je tenais à saluer les efforts de la marque en matière de packaging. Ils sont toujours magnifiques, soigneusement scellés, accompagnés d’une spatule pour l’hygiène, et d’une notice explicative sur les effets escomptés.

Et je commencerai par mon produit chouchou : « La crème jeunesse après-soleil »

Cette crème est agréable parce qu’elle est gourmande. Sa texture épaisse pénètre en douceur dans la peau, je conseille même de faire un massage, le soir notamment. Ou encore de l’utiliser en masque si vous ressentez le besoin d’hydrater votre peau en profondeur.

En me rendant sur le site officiel de Sothys, j’ai vu qu’elle était composée d’un actif haute performance, l’Extrait d’ortie blanche biologique que je ne connaissais absolument pas. Il semblerait qu’elle agisse également sur les tâches pigmentaires. Et pour en avoir une assez imposante sur le front, j’ai vu qu’elle était de couleur moins intense, j’imagine que la crème à dû jouer un rôle. Notez également qu’un Extrait d’Aloe Vera est également présent dans la formule, il apporte de la douceur au soin. L’Algue dorée est choisie pour sa résistance naturelle aux U.V. Quant à l’huile de Buriti, elle a des propriétés antioxydantes.

Tous les produits sont disponibles dans les instituts/spa de votre région, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur le site de Sothys.

Autre pépite : « L’huile protectrice jeunesse » – Visage, corps et cheveux

Sothys aime proposer des soins qui conviennent au visage, corps et cheveux. Et pour ce faire, la marque soigne ses formulations pour qu’elles agissent intelligemment sur chaque partie du corps. Cette huile possède un SPF 30, appréciable au quotidien, je valide ! Je l’apprécie parce qu’elle donne un teint hâlé sans étouffer la peau. Elle sent divinement bon, étrangement plus sensorielle que la précédente. Mais ce que j’aime surtout, c’est l’utiliser sur les cheveux une fois propres et secs. Elle réussit à dompter mes frisottis sans forcément les graisser. La marque conseille d’appliquer le soin généreusement sur la peau si exposition au soleil. Et pour faciliter les choses, elle a prévu un flacon pompe hyper pratique.

Au programme, de l’algue dorée sélectionnée pour sa résistance naturelle aux U.V. De l’huile de Buriti qui est antioxydante, et des omégas 3.6.9 reconnues pour leur action sur la jeunesse et la fermeté.

Une crème SPF 50 pour tous les jours

Enfin, la « Crème Protectrice Jeunesse » va plaire à bon nombre d’entre vous parce qu’elle possède un SPF 50, idéal donc à utiliser tous les jours. Elle ne fait pas partie de mes soins préférés parce qu’elle est un peu trop fluide pour moi. En revanche, lorsque ma peau présente des rougeurs, notamment le soir après un démaquillage, j’aime en mettre sur des zones ciblées. Que dire si ce n’est qu’elle sent bon, elle ne colle pas et conviendra à tout type de peau.

L’huile scintillante Corps & Cheveux

Pour conclure, j’avais quand même envie de mettre à l’honneur un produit qui sort du lot : L’huile scintillante Corps et Cheveux de Sothys. Alors, je ne sais pas vous, mais lorsque l’été se termine, j’aime mettre en valeur ma peau avec une huile non-collante et enveloppante. Si vous êtes à la recherche d’un produit qui répond à toutes ces attentes, foncez découvrir cette huile. Elle est DIVINE ! Elle sent vraiment bon, et se compose sans surprise des mêmes ingrédients que les soins précédents.

La gamme « Protectrice Jeunesse » propose des soins que l’on peut utiliser toute l’année grâce à la protection solaire présente dans chaque formulation. Pour ma part, j’aime l’utiliser parce qu’elle aide ma peau à se ressourcer, elle hydrate mes ridules en profondeur. Si vous êtes adeptes des soins Sothys, à domicile ou en institut, dites-moi en commentaire les produits que vous aimez particulièrement.