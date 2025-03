Sphères – Ouverture – Ed. Oxymore

Sphères est une nouvelle série de science-fiction, des éditions Oxymore, qui débute avec ce premier tome, Ouverture, paru en février 2025. Une bande dessinée d’Alain Brion, qui présente une belle mise en place, pour ce space opera qui ne dévoile pas encore tout…

Elle se souvient d’une chose avant tout, elle voulait qu’ils lui foutent la paix… Nell’O doit admettre que si elle s’est mise dans la merde, c’est en grande partie de sa faute. Elle possède un don particulier, comme pourrait le dire sa sœur. C’est grâce à ce don que sa route a croisé celle de Prax’X, le colonel Prax’X. Cet homme semble avoir une obsession qui le hante jour et nuit. Cela dure depuis sa rencontre avec les sphères… Sur l’orbite de Jupiter, en septembre 2203, trois siècles avant la naissance de Nell’O, la narratrice, le jeune lieutenant Prax’x était tout frais sorti de l’Académie. Il participait à la mission Deep-Space, explorant les lunes de Jupiter. Dans son vaisseau, Prax’X a vu des objets s’approcher, alors que les radars restaient muets. Les deux hommes décrivaient ce qu’ils voyaient, trois sphères non identifiées plongeant dans la grande tâche rouge pour disparaître.

La bande dessinée de science-fiction semble solide et plonge le lecteur dans un univers riche et intrigant. L’histoire se construit autour de plusieurs lignes narratives : un militaire sorti du sommeil cryogénique, une ancienne pilote aux addictions marquées, et des sectes religieuses en guerre. Ces éléments classiques sont efficacement maîtrisés, et bien que l’intrigue prenne son temps, elle réussit à captiver. Les personnages sont profonds, complexes et loin des archétypes habituels du genre. Le duo, à venir, formé par Prax’X et Nell’O semble particulièrement intéressant, chacun avec ses failles et sa personnalité marquée. Les dessins, détaillés et atmosphériques, ajoutent une dimension immersive à cet univers futuriste. Si le récit pose encore de nombreuses questions et semble poser des bases, l’univers promet de grandes révélations. Un premier tome prometteur, à l’ampleur encore incertaine, mais qui intrigue et donne envie de connaître la suite.

Ouverture est le premier tome de la série de science-fiction Sphères, des éditions Oxymore. Un album marquant, plutôt posé, dans un premier tome, qui promet bien des mystères et un duo intéressant à venir, pour de belles aventures…

