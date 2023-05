Super Tête de Fesses est plus super que toi est le quatrième tome de la série, des éditions Sarbacane, paru en avril 2023. Un roman jeunesse, de Bertrand Santini, plutôt déjanté, dans lequel les enfants retrouve Tête de Fesses, décidé de débarrasser le monde des gentils !

Ce matin, pour profiter du soleil, Tête de Fesses s’est traîné, d’un pas mollasson, jusqu’à la terrasse. Un jour d’automne délicieux, après la fournaise de l’été. La nature semble apaisée, elle frémit de couleurs orangées. Dans les champs, au loin, Fleur, la chienne du voisin s’amuse avec les derniers papillons de la saison. En tendant l’oreille, on perçoit les ronflements sereins de la hérissonne. Ftéphanie a fait son lit non loin de là. Sur la campagne, un sentiment de plénitude et de paix semble régner. C’est typiquement le genre d’ambiance que Tête de Fesses déteste ! En effet, sa seule passion, dans la vie, c’est de haïr.

Voici une nouvelle aventure hilarante de Tête de fesses, qui plaît assez aux jeunes lecteurs. Ainsi, le chat a décidé de débarrasser le monde des gentils, responsables de toutes les calamités sur la Terre. C’est avec son super costume, ses armes et son infini courage que Tête de Fesses va lutter contre les forces du Bien ! Le roman est bien rythmé, assez court et adapté aux jeunes lecteurs, qui vont retrouver un monde déjanté et drôle. Avant de lire l’aventure, un petit rappel permet de retrouver les différents personnages et de retrouver l’ambiance. De nombreuses illustrations accompagnent le récit, rythmant aussi la lecture.

Super Tête de Fesses est plus super que toi est un nouveau roman jeunesse hilarant, des éditions Sarbacane. Une nouvelle aventure déjantée, pour le chat qui va se voir affublé d’un costume de super héros, qui va lui donner des envies et des pouvoirs, pour combattre les forces du Bien !

Lien Amazon