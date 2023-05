Le monde du silence gueule ! – Ed. Marabulles

Le monde du silence gueule est une bande dessinée inspirée de la pièce de théâtre de Julia Duchaussoy, parue aux éditions Marabulles, en avril 2023. Un ouvrage illustré par Sébastien Salingue, dans lequel les animaux marins prennent la parole et s’adressent aux humains.

Un objet chute, c’est une caméra sous-marine. Elle semble tomber dans les fonds marins. Des poissons arrivent bientôt, autour de l’appareil. Une pieuvre appelle deux amis et demande le silence, car ils vont tourner ! Des questions existentielles sont à retrouver, et les réponses se trouvent vers les étoiles. L’espace infini, les galaxies, les planètes et la Terre, notre maison. La planète bleue, car ce qui la distingue de tous les autres corps célestes, est sa surface recouverte à 70% par les océans. Ces océans qui empêchent à la Terre d’être brûlée par le Soleil, et qui lui permettent d’avoir une atmosphère, de respirer et d’être à l’origine de la vie. Le picoplancton se présente, c’est lui qui est également à l’origine de la vie. Une algue microscopique, infiniment petit, pour parler de grandes choses, et notamment de l’être humain.

Ainsi débute un documentaire surprenant et moralisateur, autour de la planète, de l’être humain et de son impact sur les océans. Plusieurs personnages vont passer devant l’écran pour présenter la photosynthèse, l’importance du corail, la symbiose, la pêche industrielle… Différents épisodes sont donc à découvrir. Ils proposent mieux comprendre le mal-être des animaux marins, leurs souffrances et l’état de leur habitat naturel. La bande dessinée veut présenter, dénoncer, mais aussi sensibiliser. Tout cela avec tendresse et humour, pour tenter de sauver l’écosystème marin, avant qu’il ne soit trop tard. L’ensemble est bien décrypté et rythmé, assez plaisant à lire, pour mieux comprendre l’exploitation des ressources marines par les hommes, les risques de la pollution. Le dessin est assez simple, jouant avec peu de couleur, offrant ainsi l’essentiel, pour cet ouvrage qui veut éveiller les consciences.

Le monde du silence gueule est un album inspiré de la pièce de théâtre du même nom. Un ouvrage pédagogique, entre humour et tendresse, des éditions Marabulles. Le livre vient sensibiliser à l’exploitation des océans, à ses habitants en souffrance et à la pollution marine.

