Mes petits autocollants Usborne – Les fleurs sauvages

Les fleurs sauvages est un nouveau titre de la collection Mes petits autocollants Usborne, paru en avril 2023. Un ouvrage souple, qui propose de découvrir les fleurs sauvages qui poussent aussi bien dans les villes trépidantes, que dans les prairies montagneuses.

La première page indique, aux enfants, que les autocollants se trouvent à la fin du livre. La première double page présente les bois au printemps, qui se réveillent et s’animent, après un long sommeil hivernal. Les enfants sont invités à déposer de belles fleurs sauvages dans la scène présentée. Des anémones sont à poser à l’ombre d’un arbre, tandis que des primevères sont à poser ailleurs. Des jacinthes sont également présentées aux enfants. Le deuxième double page décrit en image et en texte les hauteurs dans les Alpes. La neige ayant fondu, diverses espèces de belles fleurs sauvages s’épanouissent et offrent une belle scène colorée.

Ainsi de suite, les enfants vont découvrir de nouveaux paysages, pour découvrir différentes fleurs sauvages. Dans les bois, en montagne, dans la forêt tropicale, les prairies, bords de mer, et bien d’autres endroits encore, sont à découvrir dans ce cahier souple attrayant. L’activité est simple, invitant à compléter des scènes, avec des autocollants à retrouver à la fin de l’ouvrage. Des paragraphes permettent de découvrir différents lieux, paysages incroyables, avec des quelques informations intéressantes. Les fleurs trouvent aussi leur description, à travers des phrases courtes et adaptées aux jeunes lecteurs. Les autocollants sont à retrouver, à la fin de l’ouvrage, et trier selon les paysages à compléter.

Les fleurs sauvages est un cahier souple, dans la collection Mes petits autocollants Usborne, qui propose de compléter des paysages. Une invitation, également, à découvrir les paysages du monde, où des fleurs sauvages peuvent pousser et s’épanouir.

Lien Amazon